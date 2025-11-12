Food: ecco 'Napala', pala da forno antiaderente per pizza 'made in Naples'

Napoli, 12 nov. (Labitalia) - Un'innovativa e rivoluzionaria pala da forno antiaderente progettata, brevettata e prodotta a Napoli. E' 'Napala' che verrà presentata, come annuncia OP Allestimenti, in occasione della 11esima edizione di Gustus, il salone professionale dell&...

Napoli, 12 nov. (Labitalia) – Un'innovativa e rivoluzionaria pala da forno antiaderente progettata, brevettata e prodotta a Napoli. E' 'Napala' che verrà presentata, come annuncia OP Allestimenti, in occasione della 11esima edizione di Gustus, il salone professionale dell'agroalimentare, enogastronomia e tecnologia, in programma a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare, dal 16 al 18 novembre. 'Napala', con uno speciale rivestimento antiaderente ad altissima scorrevolezza, punta a permettere all'impasto di scivolare perfettamente e senza attrito, eliminando l'uso eccessivo di farina.

Il tutto per un'infornata più semplice, pulita e in una pizza dal sapore puro, priva del retrogusto amaro della farina bruciata.

Durante i tre giorni di Gustus, visitatori e operatori del mondo ho.re.ca. avranno l'opportunità di scoprire e provare in anteprima 'Napala' presso il Padiglione n. 2, Stand 2081/82 della Mostra d’Oltremare. In questo spazio espositivo, sono previste una serie di attività, come show cooking, dimostrazioni e degustazioni, coordinate dallo Chef Erny Lombardo e in presenza di autorevoli Maestri Pizzaioli e Panificatori.

“Napala – afferma Marco Marotta, cmo e sales director – non è un semplice accessorio, ma un simbolo di tradizione e innovazione, pensata per portare lo spirito autentico della patria della pizza, patrimonio Unesco, in ogni pizzeria del mondo. Ogni dettaglio della nostra pala è stato studiato per valorizzare la maestria dei pizzaioli partenopei, garantendo un'esperienza autentica, e, al tempo stesso, per rivoluzionare il modo di fare la pizza”. Realizzata in alluminio alimentare di alta qualità, 'Napala' è progettata per resistere all'uso intenso e alle alte temperature, assicurando maneggevolezza e affidabilità superiori. 'Napala' è stata pensata per tutti: dalla sua facilità d'uso possono trarre beneficio sia i neofiti che i maestri pizzaioli, permettendo a chiunque di maneggiare e infornare l'impasto con la sicurezza di un professionista.