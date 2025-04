Formazione: Nhrg, corso gratuito per social media e marketing specialist

Roma, 14 apr. (Labitalia) – Nhrg, agenzia per il lavoro promuove un corso di formazione gratuito, professionalizzante finalizzato all’inserimento lavorativo dei migliori allievi all'interno di aziende clienti nel ruolo di 'addetto/a social media e marketing'. Il corso è rivolto a candidati, sia occupati che disoccupati, iscritti e selezionati da Nhrg; la durata è di 203 ore (suddivise tra teoria e pratica) dal lunedì al venerdì dalle h. 9:00 alle h. 13:00 e dalle h. 14:00 alle h. 17:00; inizio 05/05 e termine il 13/06 (inclusi).

Si svolgerà online in modalità fad. Per partecipare è necessario essere in possesso di pc con webcam e microfono ed una buona connessione. Titolo di studio minimo diploma di maturità e interesse nell’ambito dei social media e marketing. Provenienza geografica: Roma e comuni limitrofi. Propensione al lavoro di gruppo e predisposizione all’apprendimento. Ottima capacità di comunicazione.

Il corso mira a fornire ai partecipanti una serie di conoscenze teorico-pratiche inerenti all’attività di 'addetto/a social media e marketing'. Alla luce del lavoro di squadra, essenziale per centrare obiettivi aziendali, e attraverso l'uso di strumenti efficaci ed efficienti di comunicazione, i discenti riceveranno una formazione adeguata nelle seguenti aree: introduzione al social media marketing, rincipi di marketing, analisi di mercato e targeting del pubblico, la social media strategy e il piano editoriale, creazione di contenuti digitali e copywriting, gestione della community, seo e ottimizzazione contenuti, personal branding e reputazione online, comunicazione efficace e problem solving, ricerca attiva del lavoro, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, diritti e doveri dei lavoratori. A fine corso verranno scelti i migliori partecipanti e sarà previsto un percorso di inserimento lavorativo all'interno delle aziende clienti tramite Nhrg srl-agenzia per il lavoro. Gli allievi che avranno frequentato il corso per almeno il 70% della sua durata (ed eventuali moduli obbligatori), conseguiranno i seguenti attestati di frequenza: attestato professionale con il ruolo addetto/a social media e marketing, attestato sicurezza sul lavoro (parte generale) valido secondo la normativa vigente.