Formazione. Premiato il merito degli studenti del Trentino-Alto Adige, consegnate 27 borse di studio Manageritalia

(Adnkronos) – Trento, 21 febbraio 2025 – Manageritalia Trentino – Alto Adige sostiene il merito, l’impegno e il talento dei giovani studenti del territorio. Sono state consegnate, presso gli spazi dell’ Accademia D’impresa in Via Asiago 2 a Trento, le 24 borse di studio istituite dal Fondo Mario Negri, il Fondo contrattuale di previdenza integrativa dei dirigenti del terziario a cui si aggiungono le 3 borse di studio istituite da Manageritalia Trentino – Alto Adige volte a sostenere il merito e il talento dei giovani studenti e studentesse dalle scuole medie all’università, figli degli associati. A consegnare i 27 prestigiosi riconoscimenti la Presidente di Manageritalia Trentino -Alto Adige, Ornella Pippa.

“Grazie a iniziative come queste – spiega Ornella Pippa, Presidente di Manageritalia Trentino-Alto Adige – rinnoviamo la nostra vicinanza alla comunità locale, nella convinzione che sostenere il merito e il talento dei giovani sia lo strumento migliore sui cui investire per il futuro sviluppo delle nuove generazioni. Come manager abbiamo il dovere di far crescere le nuove generazioni nel segno delle loro aspirazioni, talenti e attitudini affinché diventino uomini e donne migliori capaci di contribuire alla crescita umana, sociale ed economica del nostro territorio e dell’intero sistema Paese”.

Nel corso del pomeriggio, prima della consegna dei riconoscimenti, i premiati e le premiate insieme alle loro famiglie hanno avuto l’occasione di confrontarsi con due icone del basket, Toto Forray e Paolo Galbiati rispettivamente capitano e coach dell’Aquila Basket Trento. I due pilastri bianconeri hanno dibattuto in maniera aperta e senza filtri con i giovani premiati portando non solo il loro grande bagaglio di esperienza umana e sportiva ma anche l’importanza di far squadra e sentirsi parte di un gruppo coeso, doti indispensabili per vincere le tante sfide della vita nel mondo dello sport come in quello professionale.

Il pomeriggio si è concluso con la cerimonia di consegna delle borse di studio e un aperitivo di networking volto a favorire la conoscenza tra i premiati e la comunità locale.

MANAGERITALIA Trentino-Alto Adige (www.manageritalia.it) – (Associazione Trentino-Alto Adige dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) associa circa 700 manager ai quali fornisce una vasta gamma di servizi, di derivazione contrattuale e non, quanto mai validi ed evoluti: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero. L’Associazione del Trentino-Alto Adige opera con due sedi: Trento e Bolzano, insieme ad altre 12 Associazioni dislocate sull’intero territorio nazionale e una dedicata agli Executive Professional, fa capo a MANAGERITALIA (Federazione nazionale dirigenti, quadri del terziario) che associa oltre 41mila manager e rappresenta a livello contrattuale i dirigenti del commercio, trasporti, turismo, servizi e terziario avanzato.

