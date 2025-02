Formiche in casa: come prepararsi alla stagione

per le formiche in casa fare attenzione alle briciole aiuta a tenerle alla larga da casa.

Ci sono insetti che in alcuni periodi dell’anno sembrano sparire per poi ricomparire più avanti. Si tratta delle formiche che giungono nei mesi con temperature più miti. In questo periodo è consigliabile prepararsi in modo da evitare una possibile invasione.

Sono tra gli insetti maggiormente presenti in casa soprattutto nel periodo estivo, in quanto le formiche giungono per cercare cibo. Sono insetti che amano stare in compagnia e infatti può essere raro trovarle da sole, dal momento che sono spesso in gruppo, segno della loro specie e anche forse del loro carattere.

Vivono infatti in colonie o gruppi che risultano essere molto omogenei dove ognuna ha le sue caratteristiche e abitudini. Vi sono infatti le regine che sono fertili e alate, i maschi che tendono a morire dopo l’accoppiamento e le operaie che sono di varie forme e dimensioni.

La ragione principale per cui gli insetti come le formiche entrano in casa è esclusivamente per il cibo. Infatti risultano essere particolarmente attratte da alimenti dolci come lo zucchero, ma anche dalle briciole di pane che si trovano in tavola o sul pavimento. Possono anche trasportare poi il cibo nel formicaio in modo da nutrire le altre specie.

Sono particolarmente attratte anche da determinate piante per cui è possibile trovarle nelle foglie o nel vaso di alcuni fiori per cui arrivano poi a invadere l’abitazione causando una vera e propria invasione di questo insetto che può essere alquanto fastidioso e noioso.

Formiche in casa: consigli

Considerando che nel periodo invernale non vi è traccia delle formiche, è bene cominciare a prepararsi perché quando arrivano le temperature maggiormente miti ecco che fanno la loro comparsa. Per riuscire a evitare una possibile infestazione di questi insetti, ci sono alcune regole da seguire.

Non appena arriva il caldo e le temperature cominciano a salire, ecco che riprendono pienamente la loro attività. A tal proposito, si consiglia di non usare insetticidi o pesticidi, non solo perché dannosi per gli esseri umani, ma anche perché non elimina il problema alla radice.

Per cercare di evitare una possibile invasione delle formiche in casa si raccomanda di provare a sfruttare il loro bisogno costante di cibo dal momento che sono sempre alla ricerca. Per esempio, evitare di lasciare briciole sul pavimento è utile proprio per impedire una loro proliferazione.

Ci sono poi rimedi naturali come erbe aromatiche oppure prodotti casalinghi come bicarbonato che, se sparsi lungo il percorso di questi insetti, sicuramente ne impedisce la presenza e quindi si evita che possano invadere l’abitazione.

Formiche in casa: repellente naturale

Oltre a queste raccomandazioni e considerando che i pesticidi non sono la soluzione più immediata, per allontanare le formiche dalla propria casa, la soluzione migliore è affidarsi a un rimedio quale Ecopest Home che si distingue da altri insetticidi presenti in commercio.

Innanzitutto, è un repellente ultratecnologico che sfrutta la tecnologia appunto a ultrasuoni e l’interferenza magnetica impedendo a questi insetti di entrare in casa. La presenza degli ultrasuoni che viaggiano a velocità elevate, a circa 250 MegaHertz, permette a questi insetti di non avvicinarsi e quindi preservare l’ambiente facendo sì che sia accogliente e ospitale. Un dispositivo diverso in quanto alternativa ai prodotti commerciali non dannosi per gli esseri umani e animali domestici.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un dispositivo che si basa su un raggio d’azione della superficie di 250 metri quadrati mantenendo un ambiente privo non solo di insetti quali le formiche ma anche di altri parassiti che possono aggirarsi. Infatti risulta efficace sia per le vespe, le zanzare, le cimici, ma anche i ragni e i roditori.

Ha un funzionamento molto semplice dal momento che è sufficiente collegarlo alla presa di corrente e lasciarlo in azione h24 7 giorni su 7 per usufruire di tutti i benefici e le proprietà di questo prodotto. Un repellente che è privo di effetti collaterali poiché silenzioso, naturale e non fastidioso.

L’esclusività e originalità del repellente permettono di acquistarlo soltanto dal sito ufficiale e non tramite negozi fisici o siti online. Il consumatore si collega alla pagina principale, inserisce i dati nel modulo per essere contattato dall’operatore per la verifica dei dati e l’evasione dell’ordine. Il costo è di 49,90€ per due confezioni con possibilità di pagamento tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.