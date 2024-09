Invasione formiche in casa: come comportarsi

Invasione formiche in casa: come comportarsi

Alcuni insetti, per quanto possano essere importanti ai fini dell’ecosistema, risultano essere alquanto fastidiosi se si trovano in casa. Ritrovare nella propria abitazione un’invasione delle formiche non è affatto piacevole e agire in modo tempestivo con ingredienti naturali adatti è sicuramente il modo migliore per allontanarle.

Invasione formiche in casa

L’invasione delle formiche in casa è più comune e normale di quanto non si pensi, soprattutto in determinati periodi dell’anno. La stagione estiva, per esempio, complice i primi caldi, ma anche i bidoni della spazzatura, sicuramente favorisce la presenza di questi insetti nella cucina o dispensa, le zone maggiormente frequentate.La cucina è il luogo da cui questi insetti sono maggiormente attratti perché qui sono sicuramente certe di trovare del cibo adatto a loro. Le briciole sulla tovaglia o sul pavimento, la presenza di barattoli di miele o zucchero senza coperchio sono sicuramente una facile tentazione per questi esseri che giungono nelle abitazioni.

Sono insetti che tendono a muoversi in fila ed è per questo che alcune volte si assiste a una vera e propria invasione delle formiche. I cambiamenti meteorologici di quest’ultimo periodo, quindi il passaggio da giornate soleggiate ad altre di pioggia, può rappresentare sicuramente un problema per cui giungono in casa.

Si consiglia di prestare anche particolare attenzione alle intercapedini dei muri o alle fessure o crepe poiché possono giungere da lì e creare così un formicaio nelle vicinanze. Bisogna fare attenzione a ogni angolo di casa poiché questi insetti possono facilmente giungere e in modo rapido invadendo l’abitazione.

Invasione formiche in casa: prevenzione

Nel caso di un’invasione delle formiche non eccessivamente massiccia, è bene agire tempestivamente prima che possa estendersi. In tal caso si può optare per dei rimedi naturali che non sono dannosi. Alcune soluzioni casalinghe sono sicuramente un valido supporto. per esempio, spargere un po’ di sale nelle varie aree di passaggio le scoraggia.

Gli oli essenziali a base di citronella o limone, ma anche di lavanda, si rivelano ottimi repellenti da spargere magari nelle zone da dove giungono impedendo così a questi insetti l’accesso in casa. La mena sotto forma di foglie tritate o da diluire in acqua per poi spruzzare sulle piante permette di evitare che possano danneggiare le piante che si hanno in casa.

Alcune piante come la maggiorana, la citronella, il basilico, la già citata menta fungono da repellenti impedendo così all’invasione delle formiche di estendersi. La lavanda poi è repellente non solo nei confronti di questi insetti, ma anche delle mosche e delle falene. Nel caso ci fossero delle formiche lungo il davanzale, spargere un po’ di borotalco sicuramente aiuta.

Invasione formiche: soluzione migliore

I rimedi naturali consigliati sono sicuramente validi ed efficaci per combattere l’invasione delle formiche in casa o in cucina, ma a lungo andare possono non essere così efficaci. Per questa ragione si ha bisogno di un repellente che siaa valido e abbia benefici a lungo termine. Una formula quale Ecopest Home è maggiormente indicata.

Un repellente che si distingue da altri in commercio per essere tecnologico, innovativo. Un dispositivo che usa l’interferenza magnetica e gli ultrasuoni per impedire a questi insetti di entrare, ma anche al tempo stesso di avere una casa maggiormente accogliente e libera da questi parassiti. Una soluzione adatta e non nociva per gli esseri umani e animali domestici.

Questo repellente dalle dimensioni compatte si attiva in modo semplice: basta soltanto collegarlo alla presa di corrente affinché cominci ad agire. Una soluzione del genere è poi utile anche in confronto di altri insetti che si aggirano per la casa: dalle mosche alle terme sino alle vespe, le zanzare fino ai roditori.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Consigliato anche perché non dannoso, ecologico, quindi con zero impatto sull’ambiente. Non è fastidioso e molto silenzioso senza disturbare il vicinato. Agisce su una superficie di 250 metri quadrati proteggendo sia gli spazi interni che esterni della propria casa.

L’acquisto avviene in modo semplice dal momento che è considerato un repellente esclusivo e originale non si compra nei negozi fisici oppure online. Il consumatore si collega al sito ufficiale, riempie il modulo con le proprie generalità in attesa della chiamata dell’operatore per la conferma dei dati per poi evadere l’ordine. Il costo di due confezioni di Ecopest Home è di 49.90€ con Paypal, carta di credito e contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.