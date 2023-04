Invasione di formiche: come allontanarle senza pesticidi

Una invasione di formiche si può allontanare con rimedi naturali e accorgimenti specifici come silicone per le fessure o crepe.

Con la primavera, non sono soltanto gli alberi e i fiori a risvegliarsi, ma anche alcuni insetti che escono dal loro nido o formicaio invadendo la casa. In questo periodo è possibile assistere a una vera e propria invasione di formiche presenti un po’ ovunque in casa, ma anche all’esterno. Nei paragrafi a seguire, vediamo come fare ad allontanarle con metodi naturali e privi di pesticidi.

Invasione di formiche

Con le temperature che si stanno alzando e la primavera in corso, si corre il rischio di una invasione di formiche che occupano ogni angolo e stanza della casa. Dalla cucina, il loro luogo prediletto sino ad altre stanze come il bagno, ma anche il cortile e il giardino, questi insetti sono tornati e sembrano essere davvero tantissimi. Per quanto siano piccole e non particolarmente fastidiose, non sono mai da considerarsi ospiti graditi in casa.

Tra la dispensa e il lavello, è sempre più facile trovare delle file di formiche. Nel caso si trovasse una invasione di questi insetti, significa che sicuramente hanno il nido da qualche parte in casa o comunque nei pressi dell’abitazione. Capire dove hanno costruito la loro abitazione, è molto importante perché aiuta a debellarle e soprattutto a tenerle lontano dalla casa.

solito la specie operaia, che va in avanscoperta in modo da capire se è in grado di trovare qualcosa da mangiare. Non appena si rende conto che vi è del cibo, ecco che invia una sorta di richiamo e di impulso alle altre della specie in modo che arrivino in massa creando così una vera e propria invasione di formiche che è poi presente sia in casa, ma anche all’esterno dell’abitazione.

Il loro formicaio è spesso realizzato sotto al pavimento soprattutto se in legno oppure dietro ai battiscopa o in altri luoghi dove sono certe che nessuno andrà a disturbarle. I nidi possono anche essere fatti all’esterno della casa, magari nel garage oppure in zone dove si accatasta la legna, per cui è bene fare attenzione a queste aree in modo da non ritrovarsi con questi insetti per tutta l’abitazione.

Invasione di formiche: cause

Una invasione di formiche presente all’interno od esterno della propria casa sicuramente non è piacevole da affrontare, ma prima di capire come evitarla e prevenirla, è bene anche sapere quali sono i motivi per cui entrano nell’abitazione e adottare utili accorgimenti per tentare di allontanarle. In base ad alcune credenze popolari, sembra sia colpa delle piante verdi presenti in casa dal momento che questi insetti si trovano spesso sulle foglie o i vasi.

Le formiche non si cibano delle piante, quanto della linfa che secernono, quindi allontanarle o spostarle non è sicuramente la giusta idea. Qualora in casa si avvistasse una colonia di formiche, dipende dal fatto che sono giunte in cerca di cibo da recuperare per poi sostentarsi quando le temperature tenderanno ad abbassarsi durante il periodo invernale che sancisce il loro letargo.

In casa può esserci una invasione di formiche perché in questo luogo riescono a sentire odori e sapori che le attirano particolarmente. Infatti, questi insetti sono particolarmente ghiotti di cibo dolce e zuccherino, ma anche di briciole di pane e dolci per cui è bene fare attenzione a non lasciare residui di cibo dal momento che possono giungere.

Si consiglia poi di tenere d’occhio le fessure e le crepe presenti nei muri o sulle porte e le finestre dal momento che possono introdursi da qui ed entrare subito in casa. Per rimediare si consiglia di chiudere ogni fessura con del silicone o del nastro isolante in modo da impedirne l’accesso. Inutile poi negare che le condizioni atmosferiche come il caldo anticipato e le temperature in aumento portano le formiche a uscire dal loro formicaio e invadere così l’abitazione.

