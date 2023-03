Formiche in casa in arrivo: come prevenire l'invasione

L’arrivo della primavera non è solo sinonimo di fiori, colori e nuovi profumi, ma comporta anche la presenza in modo massiccio, complice le temperature, di alcuni ospiti che si intrufolano in casa. Si tratta delle formiche che giungono nelle abitazioni passando da diversi angoli e che bisogna cercare di scacciare in modo che possano riprodursi e formare delle colonie. Scopriamo come tenerle lontano ed evitare l’invasione.

Formiche in casa

La bella stagione porta con sé alcuni ospiti che non sono particolarmente graditi come appunto le formiche che giungono in casa arrivando da ogni angolo e fessura. Un insetto molto piccolo che rappresenta un incubo, non solo durante la primavera, ma anche in altri periodi dell’anno, dal momento che sono presenti un po’ ovunque.

Sono tra gli insetti maggiormente comuni e non si fanno nessun tipo di problema ad entrare in casa. Possono essere presenti nei vasi, sottovasi o nelle piante. Può essere che alcune specie abbiano il formicaio sotto il pavimento in legno soprattutto se si vive in campagna e da lì poi è molto facile entrare in casa.

Possono giungere in casa da fessure, muri ma anche travi in legno. Formano i nidi in questi spazi che poi lasciano quando sono riuscite a trovare il cibo. Le formiche entrano nelle abitazioni a causa del cibo e, dal momento che sono particolarmente golose, bastano alcune briciole sul pavimento o lasciate in terra affinché la casa diventi il luogo ideale.

Si possono anche trovare lungo i piani di lavoro o in presenza di cibo non sigillato per cui sfruttano la capacità di muoversi nell’appartamento grazie a delle crepe o dei fori che sono vicino a cavi elettrici e tubazioni.

Formiche in casa: come fare

Per evitare una invasione di formiche in casa durante la bella stagione, è bene cercare di agire con un certo anticipo prendendo delle precauzioni e degli accorgimenti che possano aiutare a prevenire il loro arrivo. Siccome sono particolarmente golose di cibo, è bene spazzare via qualsiasi residuo e briciola, oltre a chiudere gli alimenti in contenitori ermetici.

Si consiglia poi di controllare i muri e le fessure o crepe negli angoli della cucina perché da qui possono entrare. Si possono chiudere con del silicone o dello stucco sigillandoli bene in modo che non trovino nessun spazio per poter entrare e ampliare così la loro colonia. Le bevande zuccherate, ma anche le tracce di cibo le attira particolarmente, quindi è bene pulire le superfici e i pavimenti.

Non bisogna lasciare cibo in giro perché sicuramente le formiche arrivano. Una particolare attenzione va riservata ad alcune piante dal momento che possono stimolare la presenza di questi insetti in casa dove possono riprodursi per continuare poi la sopravvivenza della specie.

Formiche in casa: miglior repellente naturale

Per allontanare ed evitare la presenza delle formiche in casa, è possibile ricorrere a rimedi che siano duraturi ed efficaci. I pesticidi e veleni non sono la giusta soluzione perché dannosi e nocivi, ma n repellente come Ecopest Home è il rimedio migliore perché permette di allontanarle. Infatti, questo prodotto consigliato anche dai consumatori è funzionale soprattutto nel lungo periodo.

Un dispositivo tecnologico che funziona grazie all’interferenza magnetica e agli ultrasuoni che gli esseri umani non avvertono, ma questi insetti captano per cui evitano di avvicinarsi all’ambiente, anche grazie al fatto che copre un raggio d’azione di circa 250 metri quadrati. Garantisce il massimo della protezione per tutti i giorni della settimana h24 senza veleni. Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Protegge, non solo l’ambiente, rendendolo accogliente e ospitale, ma anche gli esseri umani e animali domestici dal momento che non contiene effetti collaterali in quanto inodore, ecologico e anche silenzioso senza emettere fastidi o rumori molesti. Protegge, non solo dalle formiche, ma anche da vespe, calabroni, zanzare e roditori.

Bisogna collegarslo alla presa di corrente affinché inizi ad agire e manifestare tutte le sue proprietà. Di dimensioni compatte e indicato anche per il viaggio o le vacanze.

Originale ed esclusivo non si compra nei negozi o Internet, ma il consumatore interessato si collega alla pagina ufficiale del prodotto per evitare truffe e imitazioni, compila il form con i dati approfittando della promozione, previo chiamata dell’operatore per la conferma ed evasione dell’ordine, di due confezioni a 49.90€ invece di 98. Il pagamento avviene con Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

