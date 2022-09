Formiche in balcone: come allontanarle facilmente

I parassiti di certe piante sono causa delle formiche in balcone da allontanare con repellenti e oli essenziali all'ortica o i chiodi di garofano.

Sono diversi gli insetti che possono entrare in casa e, tra i più comuni, vi sono le formiche. Sono insetti che giungono in balcone in vari modi e per diverse cause. Qui scopriamo i motivi per cui entrano sul terrazzo e balcone di casae quali sono i rimedi e soluzioni naturali per allontanarli definitivamente.

Formiche in balcone

Un problema molto ricorrente nei periodi di primavera ed estate. Le formiche possono apparire in diversi angoli e stanze della casa. Il balcone è sicuramente uno dei luoghi preferiti di questi insetti dove si annidano. Viaggiano in vere e proprie colonie. Passano poi dal balcone e dal terrazzo giungendo anche in casa tramite varie fessure.

Sono insetti molto utili, ma possono sicuramente rappresentare un problema o una seccatura nel momento in cui invadono gli spazi domestici. Dai balconi ai giardini, giungono poi tramite le fessure o le crepe nelle nostre case, muovendosi in gruppo. Se si hanno delle piante è assolutamente normale che possano trovarsi sul balcone di casa.

La loro presenza sul balcone di casa è anche dovuta ad alcuni insetti come gli afidi e le coccinelle di cui sono particolarmente ghiotte. Sono insetti parassiti delle piante che producono una sostanza dolciastra della quale questi insetti si nutrono particolarmente.

La presenza delle formiche sul balcone o terrazzo di casa non è affatto casuale. Sono anche diversi gli accorgimenti e metodi che permettono di allontanarle dal terrazzo o balcone impedendo che possano entrare nelle abitazioni domestiche.

Formiche in balcone: cause

trovare delle formiche sul balcone è assolutamente normale soprattutto se si hanno delle piante che possono attirarle. In questo luogo della casa, questo insetto sa come nutrirsi e procacciarsi il cibo. Durante le giornate e serate estive sicuramente è capitato di mangiare sul balcone e, qualche briciola caduta per terra, ha fatto sì che giungessero.

Si possono trovare colonie o nidi di questi insetti soprattutto vicino ai vasi e sottovasi di alcune piante. Alcune piante producono una sostanza dolciastra di cui questi insetti sono ghiotti e si nutrono in maniera particolare. Possono uscire dal loro nascondiglio per cercare cibo o le provviste che useranno per l’inverno.

Sono molto attive e operose e, per questa ragione, si consiglia di allontanarle il prima possibile proprio per evitare che possano entrare in casa. Vi sono diversi metodi naturali per scacciarle dal balcone della propria casa usando soluzioni e prodotti casalinghi. Il peperoncino piccante, ma anche alcune spezie e i chiodi di garofano le allontanano in maniera del tutto naturale.

Ci sono poi degli oli essenziali a base di ortica oppure olio di Neem, che sono molto efficaci per combattere, non solo le formiche, ma anche gli afidi, gli insetti parassiti delle piante di cui le formiche sono ghiotte. Si può anche preparare una soluzione a base di acqua e sapone di Marsiglia da spruzzare sui vasi e le piante per allontanarle.

Formiche in balcone: miglior rimedio

Per evitare che le formiche possano giungere sul balcone e, di conseguenza, negli spazi domestici, sono diversi i metodi da adottare per allontanarle. Il migliore, come raccomandato anche dai consumatori, proprio per l’efficacia, è un repellente che non causa problemi e non presenta controindicazioni ed effetti collaterali.

Si tratta di Ecopest Home, un repellente tecnologico considerato una innovazione in questo campo poiché si basa su una tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni. Proprio grazie agli ultrasuoni, le formiche non si avvicinano alla casa garantendo un ambiente molto tranquillo e sereno a tutti.

Grazie alla sua funzionalità e sicurezza è definito dai consumatori e dagli esperti come il miglior rimedio anti insetti del momento.

Un dispositivo silenzioso, sicuro e innocuo sia per gli esseri umani, ma anche per gli animali domestici. Ecopest Home funziona molto bene in ogni ambiente della casa e si può installare ovunque, proprio perché innocuo. Ecologico poiché non usa batterie e quindi non inquina. Bisogna soltanto collegarlo alla presa di corrente.

Garantisce una protezione h24 sette giorni su sette e fornisce anche un raggio d’azione abbastanza ampio di circa 250 metri quadrati in modo da proteggersi. Funge da barriera naturale contro questi insetti. Un dispositivo che è utile non solo per allontanare le formiche dal balcone, ma che agisce molto bene anche contro altri insetti, quali vespe, cimici e roditori.

Una formula non ordinabile nei negozi fisici o siti di e-commerce, ma esclusiva e originale che si ordina soltanto sul sito ufficiale del prodotto