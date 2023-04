Formiche in casa ad aprile: come allontanarle

La stagione primaverile, per quanto colorata e gioiosa, porta una serie di ospiti che sono poco graditi in casa. Tra i più comuni, presenti in questo periodo, vi sono le formiche che sopraggiungono per cercare cibo o altre leccornie del genere. Vediamo insieme come allontanarle da casa naturalmente.

la primavera è una stagione ricca di vari insetti che possono causare problemi sia dentro che fuori la casa. Uno dei più comuni sono sicuramente le formiche, insetti molto piccoli che hanno l’abilità di infilarsi ovunque. Con i primi freddi tendono a trascorrerli nei nidi, ma man mano che le temperature si alzano, eccole nuovamente comparire.

Con la primavera e le belle giornate, questi insetti escono dai nascondigli per fare nuovamente la loro comparsa con la femmina che torna a deporre le uova. Alcune specie poi tendono a trovarsi dentro le case dove sono presenti degli elementi in legno che usano per costruire il loro nido. Alcune porzioni di legno possono portarle all’esterno o accumularlo nei pressi del nido.

In primavera le formiche sono solite spostarsi all’interno della propria casa dal momento che cercano cibo con cui sostenersi e sopravvivere. le sostanze zuccherine e proteiche, ma anche le briciole di cibo o i residui di pane che cadono sul pavimento sono sicuramente una leccornia per questi insetti.

La cucina, la dispensa, ma anche i terrazzi e i balconi sono gli angoli della casa dove è molto più facile trovare questi insetti. Tendono poi ad arrivare dai vasi, per cui il piano terra di una abitazione risulta essere maggiormente soggetto alla loro presenza rispetto a un piano più elevato.

Formiche in casa: come allontanarle

Sono in molti a domandarsi come allontanare le formiche dalla propria casa e proprio per questo sono diverse anche le soluzioni da adottare in caso di questi insetti nelle abitazioni. Non bisogna mai abbassare la guardia dal momento che camminano sulle soglie delle case, ma adottare metodi adatti permette di allontanarle.

Bisogna anche capire da dove giungono per poter stuccare i buchi e le fessure. Solitamente arrivano dalle porte o finestre e in quel caso, si consiglia di mettere del silicone intorno al telaio proprio per evitare la loro presenza. Tenere la cucina il più possibile pulita evitando che possano cadere delle briciole sul pavimento.

In cucina è poi buona norma tenere chiuso o sigillare bene qualsiasi contenitore soprattutto dello zucchero o di altre sostanze dolciarie dal momento che le formiche ne sono particolarmente attratte. Si consiglia di tenerle lontano da luoghi dove non possano andare in modo da evitare una loro invasione in casa.

Ci sono poi delle soluzioni naturali come l’aceto da usare per la pulizia dei pavimenti. L’odore di questo prodotto è alquanto fastidioso per questi insetti per cui tendono a non avvicinarsi. Le foglie di salvia, ma anche la menta emanano degli odori sgradevoli, quindi potrebbe essere utile metterne alcune in un vasetto sul davanzale per tenerle lontano.

Formiche in casa: miglior rimedio

Tenere lontano le formiche dalla propria abitazione è molto semplice con un metodo considerato particolarmente efficace dai consumatori. Tra i tanti rimedi, il migliore, considerato una opzione a insetticidi e pesticidi, poiché particolarmente dannosi, è Ecopest Home, un repellente innovativo all’avanguardia.

Un repellente ultra tecnologico che sfruttando l’interferenza magnetica e gli ultrasuoni, fa in modo che questi insetti non si avvicinino alla casa. Un rimedio assolutamente innocuo, del tutto ecologico, quindi non inquinante. È silenzioso dal momento che non emette rumori o inodore poiché non emette odori che possano infastidire.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Si caratterizza per una struttura compatta ottimo da portare anche in viaggio. Un repellente che fornisce una protezione per tutto il giorno e tutti i giorni della settimana fornendo una protezione che si estende su un raggio di azione di circa 250 metri quadrati. Un rimedio come Ecopest Home non dannoso per gli esseri umani e animali domestici.

Una formula economica che allontana, non solo le formiche da casa, ma anche altri insetti che possono infastidire in questo periodo dell’anno. Efficace contro insetti come tarme, termiti, calabroni, zanzare, compreso i roditori. Funziona semplicemente collegandolo a una presa di corrente.

Un dispositivo come Ecopest Home, proprio perché originale ed esclusivo, non va ordinato nei negozi fisici o Internet, ma il consumatore può collegarsi qui alla pagina ufficiale del prodotto, immettendo le sue generalità compreso il numero di telefono per essere contattato dall’operatore che conferma ed evade l’ordine. Ha un costo di 49,90€ per due confezioni anziché 98 con pagamento alla consegna, in contanti, oppure tramite Paypal e carta di credito.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.