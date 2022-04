Formiche in casa in primavera: come allontanarle senza pesticidi

Tenere le dispense pulite ed eliminare le briciole dal pavimento, insieme a rimedi quale menta o caffè aiuta ad allontanare le formiche in casa.

La primavera porta con sé non solo fiori e piante che sbocciano, ma anche insetti che si annidano in casa. Tra i vari insetti, vi sono sicuramente le formiche che giungono in casa per svariate ragioni. Per allontanarle è possibile affidarsi a prodotti naturali evitando così i pesticidi che sono dannosi. Cerchiamo di capire come fare per tenerle lontane in modo definitivo.

Formiche in casa in primavera

Sono tra gli insetti maggiormente comuni della stagione primaverile e tendono ad annidarsi in qualsiasi luogo dell’ambiente domestico: dalla cucina al bagno sino a un angolo del salotto. Le formiche in casa sono insetti molto piccoli, ma fastidiosi. La cucina è sicuramente il luogo in cui si trovano maggiormente esemplari di questa specie.

In questo luogo della casa sono attirate dal cibo presente nelle dispense, dai contenitori dell’umido che si trovano sotto il lavabo oppure da qualche piatto non pulito bene e dalle briciole che cadono sul pavimento. Le formiche sono molto amanti del cibo e degli alimenti zuccherini per cui sopraggiungono in quegli ambienti dove si trovano questo tipo di prodotti.

Non è neanche una questione di igiene. Non basta aver un ambiente pulito e igienizzato a sufficienza, perché le formiche in casa possono giungere comunque. Possono anche entrare da un vaso di fiori che si trova sul davanzale o giungono da una finestra aperta. Sono attratte soprattutto dagli odori in casa e si insinuano nelle fessure e angoli.

A cominciare dal mese di marzo, cominciano a risvegliarsi uscendo dal loro tepore invernale andando in cerca di cibo ed è anche questo uno dei motivi per cui tendono a entrare in casa proprio per rifocillarsi dal momento che adorano gli alimenti ricchi di zuccheri.

Formiche in casa in primavera: cosa fare

Durante la stagione primaverile, è più che normale avere le formiche in casa, ma per allontanarle ed evitare che giungano negli ambienti domestici, è meglio prevenire con una serie di accorgimenti utili. Dal momento che sono attratte dal cibo e da alimenti zuccherati, è bene lavare accuratamente i pavimenti eliminando qualsiasi traccia di briciole.

Lavare i lavelli dopo ogni pasto evitando di lasciare piatti sporchi in quanto possono essere preda delle formiche. Evitare di lasciare residui di cibo che sono fonte di attrazione per questi insetti. Le dispense sono un altro luogo della casa che le attrae, quindi è importante tenerle pulite e in ordine facendo sempre attenzione a non lasciare briciole in giro.

Si consiglia poi di chiudere qualsiasi fessura che dia accesso a porte e finestre perché proprio da lì entrano le formiche in casa. Basta mettere intorno a queste zone del silicone o nastro isolante in modo da bloccare il loro arresto negli ambienti domestici. Si può anche coltivare su un vaso o in giardino della menta che ha un odore intenso non gradito alle formiche per cui si allontanano in maniera definitiva dal luogo.

Oltre alla menta, ci sono poi una serie di repellenti naturali molto efficaci che le allontanano. Tra i rimedi a base naturale, il caffè che, mescolato al borotalco, le tiene lontane. Basterà spargerne un po’ in alcuni luoghi strategici della casa, vicino alle porte o alle finestre per allontanarle. ci sono poi oli essenziali a base di eucalipto che le tengono lontane.

Formiche in casa in primavera: rimedio naturale

