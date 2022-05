Formiche in casa in primavera: i prodotti naturali per scacciarle

Le piante di menta, il talco nei punti strategici insieme a un buon repellente sono i metodi migliori e naturali per scacciare le formiche in casa.

I primi caldi e l’arrivo della primavera portano alcuni insetti a entrare in casa alla ricerca di cibo dopo il letargo. Tra questi, vi sono le formiche che possono essere molto fastidiose, ma che si possono scacciare con i migliori prodotti e rimedi naturali per godersi la tranquillità dell’ambiente domestico.

Formiche in casa in primavera

A prescindere dal luogo in cui si vive, che sia campagna oppure città, le formiche entrano lo stesso in casa con i primi caldi, la bella stagione e l’arrivo della primavera. Chi vive al piano terra e possiede un giardino, sicuramente si sarà imbattuto in questi insetti molto minuscoli, ma altrettanto fastidiosi e noiosi.

Con l’arrivo della primavera giungono in casa i primi caldi e le formiche, attirate dalle briciole sul pavimento o anche da altri residui di cibo, entrano nelle abitazioni. Una delle prime cose che bisogna fare è cercare di capire da dove possano entrare in modo da sigillare certi buchi e fessure per impedirne l’accesso.

Sebbene siano insetti laboriosi e intelligenti, possono essere davvero fastidiose e noiose. Si intrufolano dentro casa ed è possibile trovarle poi ovunque: dal bagno alla stanza sino al balcone o nel giardino. La cucina rimane il luogo preferito di questi insetti dal momento che sono attratte dai profumi che sentono.

Tendono a entrare in casa proprio perché sono ghiotte di cibo. Infatti, amano consumare prodotti molto dolci, come la frutta, ma anche lo zucchero che adorano. Sono richiamate dal cibo contenuto nelle dispense, dal contenitore dell’umido posizionato sotto il lavabo o anche da qualche piatto non pulito nel modo giusto.

Formiche in casa: come fare

Per evitare di ritrovarsi con tante formiche in casa, è importante cercare di prevenire la situazione con alcuni accorgimenti e consigli utili. Prima di tutto, è bene evitare di lasciare dei residui di cibo in casa soprattutto se si hanno animali domestici. Inoltre, le ciotole della pappa dei cani o dei gatti devono essere pulite bene e lavate con una certa frequenza.

Bisogna che il lavabo della cucina sia sempre pulito, così come il resto dell’ambiente e della casa in modo da non lasciare nessuna traccia di cibo che potrebbe attirarle. Dal momento che possono entrare da buchi e fessure, è meglio anche stuccare con del silicone queste zone per impedirne l’accesso.

Per evitare di usare insetticidi o pesticidi che possono essere alquanto dannosi sia per gli animali domestici, ma anche per gli esseri umani, ci sono rimedi naturali efficaci che aiutano a scacciarle e ad allontanarle. Uno su tutti è sicuramente l’aceto che non tollerano. Una buona soluzione sarebbe lavare il pavimento con questo prodotto oppure posizionarne un po’, usando dei batuffoli di cotone, in alcuni punti strategici.

Vi sono poi una serie di elementi naturali come la menta che emana un odore sgradevole e si potrebbe posizionarne una piantina sul balcone o terrazzo. Il caffè in polvere, così come il talco da spargere nei punti di accesso per impedirne il passaggio oppure l’uso di un dispositivo quale Ecopest che le allontana in modo definitivo.

Formiche in casa: miglior rimedio

Per allontanare in modo definitivo e naturale le formiche, la soluzione migliore è affidarsi a Ecopest home, un dispositivo, un repellente considerato il metodo alternativo a pesticidi e insetticidi che presentano degli effetti collaterali o controindicazioni. Un repellente tecnologico che copre una superficie ampia estendendosi fino a 250 metri quadrati.

Una soluzione intelligente dai risultati sicuri che basta semplicemente collegare alla corrente per attivarlo. Un repellente tecnologico, economico che, in poco tempo, permette di liberarsi delle formiche e da altri insetti che giungono in casa in primavera, quali mosche, ragni, termiti, ecc. Protegge la casa difendendola anche dalle zanzare.

Funziona grazie alla tecnologia a ultrasuoni per cui tiene lontano gli insetti che mal sopportano questo aggeggio per cui non osano neanche avvicinarsi all’ambiente. Ecologico e non prevede l’uso di batterie. Non emana cattivo odore quando è acceso e non causa danni o effetti nocivi ad animali o ai soggetti presenti. Silenzioso per cui è possibile godersi la casa in tranquillità.

Grazie alle sue proprietà e la totale sicurezza verso l’uomo e gli animali, è riconosciuto come il miglior rimedio “naturale” contro formiche e altri insetti.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un repellente che tiene lontani da casa, non solo gli insetti, ma anche i topi.

Ecopest non si ordina nei negozi oppure online, ma solo sul sito ufficiale del prodotto, perché esclusivo e originale per diffidare delle imitazioni. Soltanto compilando il modulo con i dati è possibile approfittare della promo di due confezioni al costo di 49,90€ invece di 98 con pagamento alla consegna, con Paypal o con la carta di credito.

