Forte presenza istituzionale e valorizzazione delle imprese all'Assemblea Generale Alis

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – Si è tenuta questa mattina a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica, l’Assemblea Generale di Alis, che ha riunito istituzioni, imprese e protagonisti della logistica, della mobilità sostenibile e dell’industria italiana, moderati da Bruno Vespa, Monica Maggioni e Massimo Giletti. Un appuntamento molto partecipato che ha fatto il punto sulle grandi sfide del settore, tra transizione energetica, infrastrutture, sicurezza e nuovi equilibri geopolitici.

"Come ho ricordato anche nella mia relazione introduttiva dell’Assemblea Generale, Alis rappresenta oggi 2.450 soci, 476.000 lavoratori e 150 miliardi di euro di fatturato: dietro questi numeri ci sono persone, imprese e famiglie che muovono il Paese ed è per noi quindi motivo di orgoglio e di onore la grande attenzione ricevuta dal Governo per questo nostro evento. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il videomessaggio che ha voluto inviare anche quest’anno alla nostra Assemblea e che valorizza ancor più l’impegno dell’Esecutivo e del mondo dei trasporti e della logistica, incoraggiando tutti noi a proseguire con determinazione nel percorso di crescita e innovazione del Paese. Ringrazio inoltre sentitamente i 4 Ministri, tra i quali i due Vicepresidenti del Consiglio, che hanno partecipato oggi ai nostri lavori: Antonio Tajani, Ministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito. Tra gli autorevoli relatori di oggi, ringraziamo anche Edoardo Rixi e Antonio Iannone, Viceministro e Sottosegretario al Mit, e le Autorità intervenute per i saluti istituzionali in apertura dei lavori: Roberta Angelilli, Vicepresidente della Regione Lazio, Salvatore Deidda, Presidente Commissione Trasporti della Camera dei Deputati e l’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare", sottolinea il presidente di Alis Guido Grimaldi commentando l’Assemblea Generale Alis 2025, durante la quale sono stati annunciati anche i nuovi ingressi nell’Associazione di Enav e Trenitalia, alla presenza dei rispettivi Ad Pasqualino Monti e Gianpiero Strisciuglio, che confermano la centralità del modello associativo di Alis nel panorama nazionale.

"Per noi di Alis è importante, oggi più che mai, essere sempre propositivi e favorire un dialogo costruttivo tra chi fa impresa e chi governa il Paese. Dobbiamo continuare a raccontare il lavoro di migliaia di autisti, macchinisti, marittimi, operatori di volo, tecnici e dirigenti che ogni giorno tengono in vita le rotte della nostra economia e vogliamo continuare a raccontare la storia di un Paese che sa progettare, innovare, cooperare e che vanta menti eccellenti e aziende straordinarie. Siamo davvero orgogliosi per la riuscita della nostra Assemblea Generale, grazie anche a tutti i Soci presenti, che segna la fine di un anno intenso e pone le basi per un 2026 pieno di sfide da affrontare insieme”.