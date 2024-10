Forza Italia presenta il nuovo progetto di legge noto come Ius Italiae per la...

Nuova proposta di legge per la cittadinanza italiana: requisiti, tempi e modalità per gli stranieri nati o arrivati entro i 5 anni

Forza Italia ha presentato a Milano un nuovo disegno di legge riguardante la cittadinanza. Questo prevede che uno straniero nato in Italia, o che vi arrivi entro i cinque anni, possa acquisire la cittadinanza italiana. È necessario che risieda senza interruzioni nel paese per dieci anni e che completi il ciclo di istruzione obbligatoria, che comprende cinque anni di scuola elementare, tre anni di scuola media e due anni di scuola superiore, per poter diventare cittadino a sedici anni.

Requisiti per la cittadinanza italiana

Fino al raggiungimento della maggiore età, la richiesta di cittadinanza deve essere presentata da un genitore. Se il genitore non decide di farlo, il ragazzo avrà la possibilità di richiederla una volta compiuti i diciotto anni.