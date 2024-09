Forza Italia sta analizzando la possibilità di applicare l'Ius Scholae anche a coloro che non sono nati sul suolo italiano.

Forza Italia sta progettando una proposta di legge per assegnare la cittadinanza attraverso lo Ius Scholae a minori di immigrati regolari non nati in Italia, dopo un percorso formativo di dieci anni. Paolo Barelli e Maurizio Gasparri hanno scambiato osservazioni tecniche sulla proposta durante una riunione con i parlamentari di Forza Italia. Un aspetto cruciale della proposta è "la riduzione del periodo per acquisire la cittadinanza tramite discendenza".

Forza Italia sta elaborando una proposta di legge che prende in considerazione l’assegnazione della cittadinanza attraverso lo Ius Scholae a minori figli di immigrati regolari che non sono nati in Italia, dopo un percorso di formazione di dieci anni. Paolo Barelli, capogruppo alla Camera, e Maurizio Gasparri, presidente dei senatori azzurri, hanno discusso le direttrici principali del testo durante un incontro con i parlamentari di FI, in quale sono state raccolte varie “osservazioni tecniche”. Barelli ha anche notato che un punto cruciale della proposta è “la riduzione del periodo per acquisire la cittadinanza tramite discendenza”.