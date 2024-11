Il trionfo di Trump e l’audience di Fox News

Le elezioni presidenziali del 2024 hanno visto un risultato sorprendente, con l’ex presidente Donald Trump che ha conquistato la vittoria in Wisconsin, secondo le proiezioni del Fox News Decision Desk. Questo evento ha attirato l’attenzione di milioni di telespettatori, rendendo Fox News il canale più seguito durante la notte elettorale, con oltre 10 milioni di spettatori. La copertura di “Democracy 2024” ha registrato una media di 10,3 milioni di spettatori, di cui 3,1 milioni nella fascia demografica più ambita dagli inserzionisti, quella tra i 25 e i 54 anni.

La leadership di Fox News nella copertura elettorale

Fox News ha dimostrato di essere il leader indiscusso nella copertura di questo ciclo elettorale, superando ogni altro network. La CEO di Fox News Media, Suzanne Scott, ha dichiarato con orgoglio che il team ha fornito un reporting e un’analisi di alta qualità a un pubblico politicamente diversificato. La rete ha anche condotto interviste esclusive con tutti e quattro i candidati delle due parti, un’impresa che ha contribuito a mantenere alta l’attenzione degli spettatori.

Confronto con i concorrenti

In un confronto diretto, Fox News ha superato nettamente i suoi concorrenti, come MSNBC e CNN, che hanno registrato rispettivamente 6 milioni e 5,1 milioni di spettatori. Durante la notte elettorale, Fox News ha mantenuto oltre 7,4 milioni di spettatori quando ha annunciato la vittoria di Trump in Pennsylvania, assicurandosi così i 270 voti del Collegio Elettorale necessari per la sua rielezione. Questo segna il secondo ciclo elettorale consecutivo in cui Fox News ha dominato il panorama della televisione via cavo e broadcast.

Il successo digitale di Fox News

Oltre alla sua performance televisiva, Fox News ha ottenuto risultati notevoli anche nel digitale, con 47,2 milioni di visualizzazioni in livestream tra le e le . La rete ha anche registrato un’ottima performance sui social media, accumulando 2,9 milioni di interazioni su piattaforme come Facebook, Instagram e X. Inoltre, l’app mobile di Fox News ha raggiunto la terza posizione tra le app gratuite nell’App Store, evidenziando l’interesse crescente per le notizie fornite dalla rete.