Una frana blocca l’accesso alla frazione di Marsiglia

Una frana si è verificata nella notte all’imbocco della strada comunale che conduce alla frazione di Marsiglia, nel Comune di Davagna, in alta Val Bisagno. Questo evento ha causato il blocco della viabilità, isolando completamente la frazione. Fortunatamente, non si registrano feriti tra i residenti, ma circa cinquanta persone si trovano attualmente in una situazione di isolamento, potendo accedere alla loro abitazione solo a piedi.

Le cause del movimento franoso

Il movimento franoso è stato innescato da un’ondata di maltempo che ha colpito la Liguria nelle ultime ore. Le forti piogge e le condizioni meteorologiche avverse hanno reso il terreno instabile, portando alla caduta di massi e detriti sulla strada. Questo fenomeno non è raro nella regione, che è frequentemente soggetta a frane, soprattutto durante i periodi di pioggia intensa. Le autorità locali stanno monitorando la situazione con attenzione, poiché il movimento franoso risulta ancora attivo e potrebbe comportare ulteriori rischi.

Interventi delle autorità locali

Immediatamente dopo il verificarsi della frana, i vigili del fuoco e i tecnici della Città metropolitana di Genova sono stati mobilitati per gestire l’emergenza. Coordinati dalla sala operativa della Protezione civile, stanno valutando le modalità di intervento per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza dei residenti. Al momento, è in fase di pianificazione un intervento congiunto con il Comune di Davagna per affrontare la situazione e prevenire ulteriori danni. La priorità è garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare l’accesso alla frazione nel più breve tempo possibile.