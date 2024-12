L’annuncio della nomina del primo ministro della Francia sembra ormai imminente. Secondo fonti ministeriali citate dall’agenzia France Presse, il passaggio di consegne alla guida del governo è previsto per la fine della mattinata di oggi, venerdì 13 dicembre, a Matignon.

Macron nomina il nuovo primo ministro in Francia

Attualmente, il presidente Emmanuel Macron è in riunione all’Eliseo con François Bayrou, fondatore del partito centrista MoDem e uno dei nomi più discussi per il ruolo di futuro primo ministro. Tuttavia, il nome è stato bocciato dalle forze di sinistra che dovrebbero far parte del prossimo governo. Per questo motivo, tra i candidati in considerazione ci sono anche l’ex socialista Bernard Cazeneuve e l’ex ministro Roland Lescure.

“La dichiarazione di nomina del primo ministro sarà pubblicata questa mattina“, ha dichiarato l’entourage del presidente Emmanuel Macron.

Macron e la nomina del nuovo primo ministro in Francia

Due giorni fa, il presidente aveva incontrato i partiti del Nouveau Front Populaire, che comprendono i socialisti del PS, i verdi di Marine Tondelier, La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon e il Partito Comunista Francese, tutti uniti nella volontà di formare un nuovo governo con un candidato comune. Nel frattempo, Marine Le Pen del Rassemblement National ha dichiarato che il suo partito resterà all’opposizione.

La decisione sul nuovo premier era attesa già ieri sera, poi l’Eliseo ha rimandato a questa mattina. Secondo l’ultimo sondaggio “L’Opinion en direct” realizzato dall’istituto Elabe per BFMTV e pubblicato mercoledì, il 41% dei francesi si dichiara favorevole alla nomina di un capo di governo proveniente dalla società civile o dal mondo economico.