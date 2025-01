A Frattamaggiore, alle porte di Napoli, una violenta discussione tra due 16enni per una ragazza è degenerata in un accoltellamento notturno. Il fatto ha provocato un accoltellato e ha portato alla denuncia di uno dei protagonisti.

Frattamaggiore, ragazzo di 16 anni accoltellato per gelosia: la confessione

Un ragazzo di 16 anni è stato ferito con un coltello all’addome in via Roma. Dopo l’agguato da parte di un coetaneo, il minorenne si è recato da solo in ospedale di Frattamaggiore, dove i medici del pronto soccorso gli hanno prestato le cure necessarie e gli hanno diagnosticato lesioni guaribili in sette giorni.

In seguito, il ragazzo che lo aveva aggredito si è presentato alla caserma dei carabinieri di Caivano, confessando di essere stato lui ad aver sferrato i colpi. Dalle prime indagini risulta che l’aggressione sia scaturita da un litigio legato a una ragazza. Il giovane responsabile dell’accoltellamento è stato denunciato per lesioni aggravate.

Frattamaggiore, ragazzo di 16 anni accoltellato per gelosia: le indagini

Da quanto emerso finora, pare che l’aggressore e la vittima non si conoscessero, e nessuno dei due avrebbe precedenti penali. Le autorità stanno proseguendo le indagini per ricostruire in modo più dettagliato quanto accaduto, valutando anche la possibilità di acquisire testimonianze e i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.