Friipak: il futuro nella gestione digitale dei buoni pallet — più smart, più efficiente, più green

Friipak, il nuovo marketplace digitale gestito da Pickupabox s.r.l., annuncia il lancio della sua piattaforma innovativa per la gestione dei buoni pallet, rivoluzionando il settore della supply chain con un approccio semplice, tracciabile e sostenibile.

Addio ai buoni pallet cartacei: digitalizzazione totale

Con la digitalizzazione dei titoli di credito legati agli imballi industriali, Friipak consente l’emissione, lo scambio e la consultazione in tempo reale dei buoni pallet, eliminando la gestione manuale e supportando una comunicazione fluida tra produttori, retailer, operatori logistici e trasportatori.

Un marketplace regolamentato, trasparente e tracciabile

Tutte le fasi, dall’emissione alla ricezione dei buoni pallet, vengono registrate elettronicamente in una piattaforma sicura e conforme alla normativa vigente. La tracciabilità è garantita e consultabile in tempo reale, offrendo controllo e affidabilità per tutte le parti coinvolte.

Vantaggi operativi concreti per ogni business

• Maggiore efficienza operativa: Friipak automatizza la gestione dei pallet, riducendo tempi e costi operativi con grande impatto per ogni fase logistica.

• Conformità normativa: grazie a registrazioni protette e sicure, le aziende possono operare in piena conformità alle disposizioni vigenti.

• Sostenibilità ambientale: il sistema promuove il riutilizzo dei pallet, contribuendo alla riduzione dell’impatto ecologico.

• Semplicità d’uso: l’interfaccia intuitiva garantisce una gestione rapida ed immediata delle operazioni.

• Scalabilità: perfetta per aziende di qualsiasi dimensione, la soluzione cresce con il business.