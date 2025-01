Un furto audace nel cuore di Milano

Nel tardo pomeriggio di ieri, Milano è stata teatro di un audace furto che ha coinvolto un 34enne italiano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, evaso dai domiciliari, ha rubato un furgone appartenente a una società di tour operator, dando inizio a un inseguimento che ha tenuto con il fiato sospeso i cittadini e le forze dell’ordine. La segnalazione al 112 ha attivato immediatamente i carabinieri del Nucleo Radiomobile, pronti a intervenire in una situazione che si stava rapidamente deteriorando.

Il colpo e la fuga

Il furto è avvenuto in via Vincenzo Monti, dove il 34enne ha approfittato di un momento di distrazione per impossessarsi del veicolo. Sul furgone era attivo un dispositivo di localizzazione GPS, che ha permesso ai carabinieri di rintracciare il mezzo rubato. Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo ha reagito in modo sconsiderato, accelerando e cercando di sfuggire a un arresto che sembrava inevitabile. La fuga ad alta velocità ha attraversato diverse vie della città, creando panico tra i passanti e mettendo a rischio la sicurezza stradale.

La cattura e le conseguenze legali

Dopo un breve inseguimento, i carabinieri sono riusciti a bloccare il furgone in corso Sempione. L’arresto è avvenuto senza incidenti, e fortunatamente nessuno è rimasto ferito durante la fuga. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale, mentre è stata sporta denuncia per evasione. Il furgone rubato è stato restituito ai legittimi proprietari, che hanno tirato un sospiro di sollievo dopo l’accaduto. Questo episodio mette in luce non solo la rapidità di intervento delle forze dell’ordine, ma anche la necessità di un monitoraggio costante dei soggetti sottoposti a misure restrittive.