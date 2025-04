Data e luogo della cerimonia

I funerali di Papa Francesco si svolgeranno sabato 26 aprile, alle ore , sul sagrato della basilica di San Pietro. Questo evento rappresenta un momento cruciale non solo per la Chiesa cattolica, ma anche per milioni di fedeli in tutto il mondo. La scelta della basilica, simbolo della cristianità, sottolinea l’importanza di questa figura spirituale e il suo impatto sulla vita di tanti.

La liturgia e i partecipanti

La liturgia sarà presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re, che guiderà la celebrazione in un’atmosfera di profonda reverenza e rispetto. Si prevede la partecipazione di numerosi cardinali, vescovi e leader religiosi, oltre a una folla di fedeli che si riuniranno per rendere omaggio al Pontefice. La cerimonia sarà caratterizzata da momenti di preghiera, riflessione e commemorazione, evidenziando l’eredità spirituale lasciata da Papa Francesco.

Il percorso del feretro

Dopo la cerimonia funebre, il feretro di Papa Francesco sarà trasportato all’interno della Basilica di San Pietro, dove avrà luogo un’ulteriore celebrazione. Successivamente, il corpo sarà portato nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione. Questo percorso rappresenta un ultimo saluto a un Papa che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri, promuovendo valori di pace, giustizia e solidarietà. La scelta di queste due basiliche, luoghi di grande significato per la Chiesa, riflette l’importanza della figura papale nella storia del cattolicesimo.