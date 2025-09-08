Fuori dal Coro di Mario Giordano indaga su racket e occupazioni abusive: aggrediti l’inviata Delia Mauro e la troupe. Le immagini.

Tensione e paura a Ivrea: durante un servizio sul campo nomadi, la troupe della trasmissione Fuori dal Coro, guidata da Mario Giordano, è stata aggredita. L’inviata e l’operatore si sono trovati improvvisamente circondati e minacciati, vivendo attimi di terrore. Solo l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato il peggio.

Fuori dal Coro: ritorno in prima serata su Rete 4

Ieri, domenica 7 settembre, è tornata in onda la trasmissione Fuori dal Coro con la nuova stagione in prima serata su Rete 4, sempre sotto la conduzione di Mario Giordano. La puntata inaugurale si è concentrata su un’inchiesta sul racket delle abitazioni popolari a Roma: la procura della Capitale sta indagando per estorsione alcuni rappresentanti dei movimenti per il diritto alla casa, sospettati di essere coinvolti nella gestione delle occupazioni abusive.

Con questa edizione, Giordano riprende il filo delle sue inchieste più incisive, raccontando episodi di violenza e illegalità e dimostrando quanto il confine tra cronaca e pericolo personale possa essere sottile.

Fuori Dal Coro, l’inviata di Mario Giordano aggredita dal capo dei nomadi: attimi di terrore

Tra i servizi più intensi della puntata, viene trasmesso un minuto e sette secondi che racconta, in modo concitato, un’aggressione reale e pericolosa, testimoniando quanto il confine tra cronaca e rischio personale possa essere sottile.

L’inviata Delia Mauro si trovava a Ivrea per documentare una villa abusiva appartenente a Giovanni Lagaren, capo del locale campo nomadi. L’edificio, costruito su terreno sottratto al demanio e già destinato alla demolizione nel 2012, è rimasto intatto nonostante i precedenti interventi giornalistici della trasmissione. Durante il sopralluogo, Lagaren ha avvicinato la troupe con l’auto in maniera minacciosa, cercando di ostacolare la ripresa.

Successivamente ha aggredito il cameraman nel tentativo di impossessarsi della telecamera, dando vita a un inseguimento e a un vero tentativo di linciaggio. Non meno drammatica è stata la visita al vicino campo nomadi, dove l’inviata è stata accolta con insulti, urla e il lancio di oggetti, segnalando come in alcune aree del Paese la legalità sia considerata solo un concetto teorico.