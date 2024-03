“Fuori dal Coro“, programma di Rete 4 condotto dal giornalista Mario Giordano, torna ad occuparsi di ladri di case: nella puntata di ieri, mercoledì 13 marzo, si è parlato del caso di un’intera palazzina nella periferia di Roma occupata da abusivi. La struttura, al momento, versa in uno stato di totale abbandono.

Leggi anche: Maria Chindamo, al via oggi il processo per l’omicidio della donna che fu data in pasto ai maiali

Roma, intera palazzina occupata da abusivi

L’inviato del programma di Rete 4 ha intervistato uno dei proprietari, che ha ereditato l’immobile da uno zio e che vorrebbe poterne usufruire: “La palazzina è composta da dieci appartamenti, tutti occupati da un anno e mezzo buono. Non sappiamo sulla, nonostante tutte le denunce fatte” ha concluso il proprietario dell’immobile. Al momento, la struttura versa in uno stato di totale abbandono: divani e frigoriferi sono ammassati nei pianerottoli dei diversi piani, mentre i sacchi di rifiuti si trovano abbandonati sulle scale.

I ladri di case a “Fuori dal Coro”

“Sono qui da un anno, ci vive anche mio figlio. Quando ce ne andiamo? Non lo so, lo sa Dio. Uno, due, tre mesi, forse anche quattro” ha raccontato al giornalista di Rete 4 uno degli abusi, pienamente consapevole di stare occupando un’abitazione che non gli appartiene.

Leggi anche: Milano, abusò di una 18enne fuori da una discoteca: arrestato 23enne