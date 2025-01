Un pioniere del giornalismo

Furio Colombo, scomparso all’età di 94 anni, è stato una figura di spicco nel panorama giornalistico italiano del dopoguerra. Nato a Chatillon, in Val d’Aosta, il primo gennaio 1931, Colombo ha dedicato la sua vita alla scrittura e all’informazione, diventando un punto di riferimento per generazioni di lettori e professionisti. La sua carriera è iniziata giovanissimo, con una laurea in giurisprudenza conseguita a Torino, ma la sua vera passione si è rivelata nel mondo del giornalismo. Ha attraversato diverse epoche storiche, documentando eventi cruciali come la Guerra dei Sei Giorni e l’offensiva del Têt in Vietnam, dimostrando un impegno costante nel raccontare la verità.

Un intellettuale poliedrico

Colombo non è stato solo un giornalista, ma anche un accademico e un autore prolifico. Ha insegnato al Dams di Bologna e ha ricoperto ruoli di prestigio in diverse istituzioni culturali, tra cui la Columbia University e la New York University. La sua scrittura ha spaziato dalla critica letteraria alla saggistica, affrontando temi di rilevanza sociale e politica. Tra le sue opere più significative si annoverano “L’America di Kennedy” e “Sulla pace. La guerra in Ucraina e l’eterno dilemma”, che riflettono il suo profondo interesse per le dinamiche internazionali e le questioni di giustizia sociale.

Un impegno politico e sociale

Oltre alla sua carriera giornalistica, Furio Colombo ha avuto un’importante carriera politica, servendo come parlamentare per tre legislature. La sua esperienza politica è stata caratterizzata da un forte impegno per i diritti umani e la memoria storica, come dimostra la legge che ha istituito il Giorno della Memoria per la Shoah. La sua visione critica e il suo approccio analitico lo hanno reso un interlocutore prezioso nel dibattito pubblico, contribuendo a formare l’opinione di molti su questioni cruciali per la società italiana.

Un’eredità duratura

La scomparsa di Furio Colombo segna la fine di un’era, ma la sua eredità continua a vivere attraverso le sue opere e il suo impatto sul giornalismo e sulla cultura italiana. La sua capacità di affrontare temi complessi con chiarezza e passione ha ispirato molti giovani giornalisti e intellettuali. I funerali si svolgeranno al Cimitero Acattolico di Roma, ma il suo pensiero e le sue idee continueranno a influenzare le generazioni future. Come ha affermato Elisabetta Sgarbi, Colombo è stato non solo un amico, ma anche un entusiasta sostenitore della cultura e della libertà di espressione.