Furto audace a Toritto: assalto a furgone blindato

Un assalto ben orchestrato

Questa mattina, poco prima delle 8, un audace assalto ha avuto luogo vicino a Toritto, in direzione di Altamura, in provincia di Bari. Un gruppo di malviventi ha bloccato la corsa di un furgone blindato portavalori utilizzando auto in fiamme come ostacolo. L’operazione, che ha visto l’uso di ordigni esplosivi e armi pesanti, ha sorpreso le guardie a bordo, che per fortuna sono riuscite a salvarsi.

La dinamica dell’assalto

Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori hanno messo in atto un piano ben studiato. Hanno utilizzato veicoli incendiati per fermare il furgone, creando un blocco stradale che ha impedito qualsiasi possibilità di fuga. L’esplosione ha letteralmente sventrato il veicolo, ma le guardie, nonostante la violenza dell’attacco, sono riuscite a mettersi in salvo. L’assenza di feriti è un elemento che ha sorpreso gli investigatori, considerando la gravità della situazione.

Intervento dei vigili del fuoco e indagini in corso

Immediatamente dopo l’assalto, tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per spegnere le fiamme che avvolgevano i veicoli utilizzati dai rapinatori. Nel frattempo, i carabinieri hanno avviato un’indagine per ricostruire i dettagli dell’accaduto e identificare i responsabili. Le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per cercare di risalire ai colpevoli di questo audace colpo.

Un bottino da quantificare

Attualmente, il bottino dell’assalto è ancora da quantificare. Tuttavia, l’operazione ha suscitato preoccupazione tra le autorità locali, che temono un aumento della criminalità organizzata nella regione. Questo episodio mette in luce la necessità di un potenziamento della sicurezza nei trasporti di valori e una maggiore vigilanza nelle aree più vulnerabili.