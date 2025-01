Un assalto ben pianificato

Questa mattina, un audace assalto ha scosso la tranquillità della statale 89, tra San Nicandro Garganico ed Apricena, nel Foggiano. Un commando composto da circa dieci individui ha preso di mira un furgone blindato, utilizzando una pala meccanica per aprire il portellone e impossessarsi del bottino, il cui valore è ancora da quantificare. L’operazione, che ha richiesto una notevole preparazione, ha lasciato sul posto due autovetture incendiate e chiodi abbandonati, utilizzati per ostacolare l’arrivo delle forze di polizia.

La dinamica dell’assalto

Secondo le prime ricostruzioni, i banditi avrebbero aperto il fuoco in aria con fucili, in un gesto intimidatorio volto a spaventare i vigilantes a bordo del mezzo blindato. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito durante l’assalto, ma la scena che si è presentata agli occhi dei testimoni è stata di grande tensione e paura. I vigilantes, barricati all’interno del furgone, hanno assistito impotenti all’azione dei malviventi, che hanno agito con una determinazione e una freddezza impressionanti.

Intervento delle forze dell’ordine

Immediatamente dopo l’accaduto, sul luogo del crimine sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato un’indagine per cercare di identificare i responsabili di questo audace colpo. Le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per ricostruire la dinamica dell’assalto. La preoccupazione per la sicurezza dei cittadini è alta, e le autorità stanno intensificando i controlli per prevenire futuri episodi simili.