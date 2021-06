G7: al via seconda giornata lavori, in serata bilaterale Draghi-Biden

Falmouth, 12 giu. (Adnkronos) (dall'inviata Ileana Sciarra) – Al via la seconda giornata dei lavori del G7 a Carbis Bay, Cornovaglia. In una giornata assolata, dopo le nubi di ieri, si terranno tre sessioni di lavoro: la prima sulla resilienza economica e sul partenariato del G7 con i paesi in via di sviluppo, la seconda sulla politica estera e sicurezza -focus su Russia ed Afghanistan- la terza infine sui temi della salute, in un'ottica di rafforzamento dei sistemi di salute globale.

E va proprio in questa direzione la 'Dichiarazione di Carbis Bay' che i leader del G7 si apprestano ad adottare, affinché la "devastazione globale" innescata dalla pandemia Covid non si ripeta più in futuro.

Per la discussione sulla salute, i grandi del G7 saranno raggiunti oggi dai leader di Corea del Sud, Sud Africa, Australia e India, e dal Segretario generale delle Nazioni Unite. La giornata si concluderà con una cena tra i leader sulla spiaggia di Carbis Bay, un barbecue firmato dallo chef Simon Stallard dell’Hidden Hut di Portscatho.

Sul fronte Italia, c'è grande attesa per il bilaterale tra Mario Draghi e Joe Biden, fissato per le 18.35 ore locali.