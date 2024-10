La provincia di Varese, e nello specifico la città di Gallarate, è stata teatro di un pericoloso incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 22 ottobre 2024. Due automobili si sono scontrate nei pressi di uno stop: i feriti sono stati in totale quattro.

Gallarate, due auto si scontrano allo stop: quattro feriti nell’incidente

Si tratta di una coppia di quaratenni, che viaggiavano insieme su un’automobile e di due ragazzi più giovani, che erano invece sull’altra vettura. Sono questi quattro i feriti dell’incidente avvenuto intorno alle 23 della serata di ieri a Gallarate. Il sinistro, capitato all’altezza dello stop presente tra via Col di Lana e via degli Orsini, sarebbe dipeso da una precedenza non rispettata. Le autorità stanno ancora indagando sulle responsabilità del caso.

Gallarate, due auto si scontrano allo stop: i soccorsi

Sul posto sono giunte tre ambulanze e un’automedica. I due quarantenni sono stati trasferiti velocemente in ospedale, dove sono entrati con un codice giallo. Meno gravi, invece, le ferite riportate dai giovani: entrambi arrivati in clinica con un codice verde. Da sottolineare come la via Col di Lana e via degli Orsini a Gallarate sono note per incidenti simili che sono capitati negli ultimi anni.