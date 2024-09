Gambe gonfie: cause e come rimediare

Le gambe gonfie possono dipendere da una serie di fattori non per forza preoccupanti. Vediamo come risolvere.

Le gambe gonfie sono una condizione comune, fortunatamente, non sempre legata ad un problema serio. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, da cosa dipende il gonfiore alle gambe ed, eventualmente, come risolvere in modo naturale.

Le gambe gonfie possono insorgere a causa di fattori differenti, alcuni più seri di altri. La maggior parte delle volte, tuttavia, il gonfiore alle gambe non è causato da un problema circolatorio o cardiovascolare, ma da un accumulo di liquidi legato al sovrappeso, allo stare in piedi o seduti per molto tempo, all’indossare calze o jeans stretti, da un’infiammazione delle articolazioni o i tessuti delle gambe, da una gravidanza o da un incidente, all’età avanzata e, in ultimo, dagli effetti collaterali di alcuni farmaci.

Questa condizione, che è nota come “edema periferico”, se non curata correttamente, può provocare delle conseguenze irreversibili ed ecco perché è necessario accertarsi subito della causa ed intervenire nel modo più semplice e naturale possibile.

Gambe gonfie: come prevenire

Il gonfiore alle gambe non è localizzato alle sole gambe, ma può interessare anche i polpacci, le caviglie, i piedi o le cosce, indipendentemente dal fattore che lo determina. Non è difficile accorgersi di avere le gambe gonfie perché, oltre al gonfiore che è visibile, chi soffre di gonfiore alle gambe, può avere difficoltà a piegare la caviglia, camminare bene o infilarsi un paio di calze.

Non sempre è facile prevenire il gonfiore alle gambe perché, in alcuni casi, questo dipende da fattori che non siamo in grado di controllare. Tuttavia, la maggior parte delle volte, cambiare la dieta, fare esercizio fisico e movimento, indossare scarpe comode ed evitare di stare in piedi o seduti per molto tempo possono aiutare a prevenire o ridurre il disagio delle gambe gonfie.

Gambe gonfie: i consigli di Amazon

Indipendentemente dalla causa che determina il gonfiore alle gambe e, soprattutto, quando questa può essere controllata da noi, alcuni rimedi, purché applicati regolarmente, possono prevenire o ridurre il disagio legato all’avere le gambe gonfie. Nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto, in una lista breve, alcuni dei rimedi migliori che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

Diosmina ed Esperidina 490 mg, Integratore Microcircolo. Per Vene Varicose, Gambe Gonfie, emorroidi e Capillari Rotti

A base di diosmina, esperidina e flavonoidi, quest’integratore è stato studiato con lo scopo di migliorare la circolazione venosa, rendere i vasi sanguigni più tonici ed elastici e, di conseguenza, per avere gambe e caviglie più sgonfie e leggere. Si consiglia di assumere due compresse al giorno.

Nuvo’ – Crema Gel Rinfrescante Gambe Piedi Caviglie Gonfie Pesanti Stimola la circolazione EFFETTO FREDDO Bava di Lumaca Mentolo Eucalipto Estratti di Mirtillo Made in Italy 150ml

La crema ad effetto freddo riduce la sensazione di gambe e caviglie gonfie, stanche e pesanti. A base di principi attivi naturali e biologici, questa crema può essere utilizzata in ogni momento della giornata e, in particolare, dopo essere stati in piedi a lungo, dopo aver praticato sport e, persino, in gravidanza.

Diosmina Esperidina 1000mg 90 Compresse PiuLife® Microcircolo, Circolazione Gambe Pesanti E Caviglie Gonfie, Vene Varicose Gambe

Un integratore naturale per sostenere la funzionalità del microcircolo, stimolare quella della circolazione venosa e favorire il drenaggio dei liquidi corporei. Vegano, senza glutine e senza lattosio, l’integratore riduce la sensazione di pesantezza e gonfiore sulle gambe. Si consiglia di assumere due compresse al giorno.

