Gasperini sempre più verso la Roma

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – Gian Piero Gasperini è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Roma. Ieri sarebbe arrivata la rottura tra l’allenatore e l’Atalanta, con un forte sprint da parte della società giallorossa. Le trattative sono dunque riprese dopo essersi arenate qualche settimana fa ed essere state anche smentite da Claudio Ranieri.

Ieri invece la svolta: dopo le difficoltà di avere Fabregas, che ha deciso di restare al Como, i giallorossi hanno bussato nuovamente alla porta dell’allenatore piemontese che si è mostrato aperto a parlare.

Un nome, quello di Gasperini, che era stato sulla bocca di molti nelle scorse settimane, poi finito nel dimenticatoio dopo il match di campionato in cui a Bergamo Ranieri e i suoi hanno subito il primo stop dopo una striscia lunga diciannove partite da imbattuti. A sostituirlo diversi nomi. Da Cesc Fabregas a Nuno Espirito Santo, passando per l’euforia scatenata dal possibile arrivo di Jurgen Klopp, poi smentita. Invece, con il passare delle ore, a essere sempre più papabile sembra proprio Gasperini, nei fatti l’allenatore che ha impedito alla società capitolina di raggiungere la qualificazione in Champions League, fermando un cammino che avrebbe avuto dell’incredibile.