Gattuso esonerato dall'Olympique Marsiglia, è ufficiale

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – "L'Olympique Marsiglia annuncia la fine della collaborazione con Gennaro Gattuso". La squadra, dopo aver ringraziato "in modo particolare Gennaro e tutto il suo staff per l'investimento impeccabile e la grande professionalità dimostrata quotidianamente", "augura loro buona fortuna per il futuro". Il club francese ufficializza così, dal suo sito, l'esonero di Gattuso dalla panchina della prima squadra dove era approdato a settembre 2023.