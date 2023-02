Gb: Bank of England, possibile calo inflazione al 4% a fine 2023

Roma, 2 feb. - (Adnkronos) - Nella nota in cui comunica il rialzo dei tassi da 50 punti la BoE segnala come "è probabile che l'inflazione abbia raggiunto il picco in molte economie avanzate, incluso il Regno Unito" dove le pressioni sui prezzi "sono state più forti ...

Roma, 2 feb.

– (Adnkronos) – Nella nota in cui comunica il rialzo dei tassi da 50 punti la BoE segnala come "è probabile che l'inflazione abbia raggiunto il picco in molte economie avanzate, incluso il Regno Unito" dove le pressioni sui prezzi "sono state più forti del previsto". "Gli sviluppi dei dati a breve termine saranno cruciali per valutare quanto velocemente e in quale misura le pressioni inflazionistiche esterne e interne si ridurranno" continua la nota.

La banca centrale ha diffuso proiezioni aggiornate che "mostrano un netto calo dell'inflazione CPI dall'attuale livello molto elevato, pari al 10,5% a dicembre": il valore "dovrebbe scendere a circa il 4% verso la fine di quest'anno", insieme a un calo del Pil "molto più contenuto rispetto alle previsioni di novembre".