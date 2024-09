Gerardina Trovato ha lanciato dure critiche contro Barbara D'Urso e ha rivelato quello che ha dovuto sopportare negli ultimi anni: «Sono stata riempita di medicinali e immobilizzata a letto per 8 mesi».

La cantante Gerardina Trovato è tornata sulla scena pubblica dopo 20 anni partecipando al talk show Verissimo, durante il quale ha rivelato di aver attraversato un periodo di grave malattia che l'ha lasciata paralizzata a letto per otto mesi. Nell'intervista, ha espresso gioia per aver ritrovato la forza di esibirsi sul palco e ha condiviso le sfide affrontate, annunciando il suo ritorno alla musica attraverso un video sui social media.

Dopo un lungo intervallo di 20 anni, la cantante Gerardina Trovato è ricomparsa sulla scena pubblica, partecipando come ospite nel talk show di Silvia Toffanin, Verissimo. Durante l’intervista, ha confidato dettagli sconcertanti riguardanti un periodo oscuro della sua vita, rivelando di essere stata gravemente malata, praticamente paralizzata a letto e sommersa di farmaci per otto mesi.

Gerardina, visibilmente agitata durante il racconto, ha anche espresso la sua gioia per aver recuperato la voglia e la forza di salire nuovamente sul palco, una cosa che temeva di non essere più in grado di fare. La sua riapparizione pubblica è avvenuta in prima battuta attraverso un video sui social media, nel quale ha fatto un appello commovente ai suoi fan, chiedendo loro el’amore e il sostegno nel percorso di ritorno alla musica. Inoltre, ha preso di mira Barbara D’Urso, condividendo le difficoltà incontrate durante gli anni passati.