Germania: Israele consegna a Berlino sistema difesa missilistica Arrow 3

Berlino, 3 dic. (Adnkronos) – Israele ha consegnato il suo sistema di difesa missilistica a lungo raggio Arrow 3 all'aeronautica militare tedesca, con una cerimonia presso una base aerea a sud di Berlino, completando così il più grande accordo di esportazione di sistemi di difesa, da 4 miliardi di euro, nella storia di Israele.

E' la prima volta che il sistema Arrow 3 viene dispiegato oltre i confini di Israele e degli Stati Uniti e che sarà gestito in modo indipendente da un altro Paese.

Il sistema verrà inizialmente implementato presso la base aerea di Holzdorf, circa 120 chilometri a sud di Berlino, e in seguito verrà installato in altri siti.