Germania, scoperto brano inedito di Mozart

In una biblioteca in Germania è stato scoperto un brano musicale inedito di Wolfgang Amadeus Mozart. Si tratta di un brano probabilmente scritto quando era adolescente.

Una scoperta davvero incredibile quella avvenuta in una biblioteca in Germania. È stato scoperto un brano musicale inedito di Wolfgang Amadeus Mozart, composto molto probabilmente quando era solo un adolescente. Lo hanno annunciato le biblioteche comunali di Lipsia, sostenendo che questo brano inedito risale alla metà o alla fine degli anni ’60 del Settecento. Si tratta di un brano composto da sette movimenti in miniatura per un trio d’archi, della durata di circa 12 minuti.

I ricercatori hanno scoperto questa opera inedita nella biblioteca musicale della città di Lipsia, mentre stavano compilando l’ultima edizione del catalogo Koechel, archivio definitivo delle opere musicali di Mozart. Il manoscritto trovato non è stato scritto dallo stesso Mozart, ma si ritiene che sia una copia che sarebbe stata realizzata intorno al 1780.