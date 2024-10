Shaila Gatta's Revelation on "Non è la Rai" Sparks Controversy; Gessica Notaro Defends Javier Martinez and Offers Advice to Young Girls

Sabato sera, Shaila Gatta ha fatto una rivelazione a “Non è la Rai”, dichiarando di non essere attratta da Javier Martinez e chiedendosi come potrà uscire da questa situazione. Durante la conversazione, le partecipanti hanno deriso alcune sue manifestazioni affettuose, qualcosa che non è piaciuto a Gessica Notaro, la quale ha voluto esprimere la sua opinione sui social.

In un insieme di storie su Instagram, Gessica ha preso le difese del suo amico Javier, criticando Shaila e offrendo un consiglio alle giovani che la seguono.

Il messaggio di Gessica Notaro

“Di notte, Shaila e altre ragazze hanno parlato di Javier. Lui è una persona valida, un ragazzo con valori. È davvero triste vedere che io cerco da anni di insegnare alle donne a evitare uomini inadeguati, ma, quando eravamo più giovani, ci affascinano spesso i tipi più trasgressivi, mentre fatichiamo a dare valore ai ragazzi perbene. È deludente sapere che, sebbene Javier si sia presentato bene, lei l’ha schernito per la sua gentilezza, e questo è avvenuto mentre erano in diretta.

Capisco che certe cose possano succedere tra amici, ma in televisione bisogna considerare il messaggio che si trasmette. Siamo sempre pronte a lamentarci degli uomini che fanno soffrire, ma poi mostriamo all’Italia che quando arriva un ragazzo buono, lo deridiamo. Non voglio giudicare Shaila, però se Javier vedesse quelle immagini non ne avrebbe una bella impressione, potrebbe aver sbagliato a rivelare i suoi sentimenti. Solo chi lo merita lo apprezzerà davvero. Ragazze, abbiamo bisogno di rispettare i bravi ragazzi, poiché il mondo è pieno di narcisisti dannosi, e quando affrontiamo il dolore, ci rendiamo conto di ciò che abbiamo perso.”

Shaila ha vissuto un momento imbarazzante non perché non gradisse X come persona, ma perché ha avuto varie occasioni per chiarire la situazione senza avvalersene. Ha parlato dietro le spalle di tutti, senza mai affrontare sinceramente il diretto interessato, da cui ha soltanto richiesto delle cose.

Il messaggio di Gessica a Javier

“È giunto finalmente il momento di partire. Il Grande Fratello è un percorso in cui entri con un’idea chiara, ma non sai mai come ne uscirai. Non ho idea di quale lato della tua personalità verrà alla luce: potrebbe emergere la tua grande sensibilità nascosta sotto quell’apparente corazza indistruttibile, oppure potresti irritarti rapidamente se senti di non ricevere abbastanza cibo da consumare😂🐗(opzione più probabile).

Il mio desiderio più sincero è che il pubblico e i tuoi compagni di avventura non si facciano ingannare dall’apparenza e possano percepire ciò che ho riconosciuto in te. Niente ti è stato concesso senza sforzo nella vita, ma sono certa che, in quanto sportivo, darai il massimo per vincere questa sfida.

La vera vittoria sarà sempre rappresentata dai valori umani e per me e la nostra incredibile squadra che ha sempre creduto in te, sarà un onore accompagnarti e supportarti in questa nuova esperienza. Un ringraziamento speciale va a Paolino, senza il quale questo percorso non sarebbe neppure cominciato.

Ti vogliamo un bene immenso e, come si suol dire, qualunque sia il risultato, sarà un successo.”