La prefettura di Ishikawa è stata colpita questa mattina da una nuova potente scossa di terremoto. L’area del Giappone, la medesima già scossa dal tremendo sisma di Capodanno, è ormai allo stremo: secondo le autorità, il numero delle vittime è arrivato a quota 62.

Nuovo terremoto in Giappone: altra scossa a Ishikawa

La costa occidentale del Giappone è stata colpita da un nuovo terremoto. Una nuova scossa di assestamento di magnitudo 5.5 ha colpito la prefettura di Ishikawa quando erano circa le ore 10:50 locali. Si tratta di una scossa di assestamento, dopo il tremendo sisma che ha colpito la medesima area nel giorno di Capodanno causando danni ingenti; è la scossa numero 448 nel giro di soli tre giorni.

Nuovo terremoto in Giappone: i danni del sisma di Capodanno

Nel frattempo, si contano i danni del terremoto di magnitudo 7.6 che ha colpito l’1 gennaio l’area di Ishikawa. In città come Wajima, Noto e Suzu tanti edifici sono stati distrutti e la popolazione è stata messa in serio pericolo. Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti dalle autorità, sarebbero 64 le vittime accertate, mentre il numero dei feriti si è impennato fino a quota 300.