Giordano Guerrieri (Finera): “L’educazione finanziaria come strumento di accesso ai fondi PNRR per le imprese”

(Adnkronos) – Il 18 giugno si è tenuto il primo workshop di Finera, società di consulenza finanziaria del gruppo Allcore Spa. L’evento ha fornito strumenti pratici e conoscenze essenziali per accedere ai fondi del PNRR, aiutando 60 PMI a superare le barriere burocratiche.

Roma, 24 Giugno 2024 – Si è concluso con successo il workshop "PNRR per la tua Azienda" organizzato da , svoltosi il 18 Giugno nella Meeting Room degli uffici Allcore a Roma. L'evento, sold out con la partecipazione di 60 imprenditori, ha offerto una giornata ricca di formazione e networking, mirata a fornire strumenti operativi per accedere ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Strumenti operativi necessari per permettere alle nostre PMI di accedere ai 28 miliardi di euro del PNRR destinati a loro, in quanto secondo OpenPNRR si stima che solo il 2,8% delle aziende (circa 146.000) riuscirà effettivamente a beneficiarne”, spiega Giordano Guerrieri, CEO di Finera e relatore dell'evento.

“Siamo entusiasti della risposta ricevuta. Il nostro obiettivo è stato quello di fornire ai partecipanti non solo le conoscenze necessarie, ma anche la fiducia e le competenze pratiche per navigare nel complesso panorama delle agevolazioni disponibili. Crediamo fermamente che, con il giusto supporto e la formazione continua, molte più imprese italiane possano beneficiare dei fondi del PNRR”, ha proseguito Guerrieri. Finera, da sempre, pone l’educazione finanziaria delle imprese al primo posto, considerandola lo strumento necessario non solo a comprendere il contesto economico, ma anche la via per affidarsi alla corretta consulenza finanziaria.

Secondo la relazione annuale 2020 della Corte dei Conti Europea, solo il 30,7% dei fondi europei arriva nelle casse delle imprese italiane e le cause sono “senza dubbio un’eccessiva e intricata burocrazia, ma anche la frequente non conoscenza dei fondi disponibili e un approccio fai da te nella ricerca delle agevolazioni e nella presentazione delle domande”, ha specificato Moira Mazzone, Responsabile della Finanza Agevolata in Finera e relatrice del workshop. Giornate formative come questa, tenute da esperti del settore, sono dunque necessarie per permettere alle imprese di approcciarsi correttamente alle opportunità finanziarie disponibili.

Durante il workshop, i 60 partecipanti hanno appreso come migliorare il loro rating bancario, identificare le agevolazioni più adatte ai loro investimenti, evitare gli errori comuni che impediscono l'accesso ai fondi e presentare con successo le domande di finanziamento. L'evento è stato anche occasione di networking tra le PMI, favorendo uno scambio proficuo di esperienze e strategie.

Per maggiori informazioni e contatti:

Finera S.r.l.

Via S. Gregorio 55, Milano (MI)

Sito Web: finera.it

Email: info@finera.it

Telefono: 800 960 468