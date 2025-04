Giorgia Meloni e i Premi Leonardo 2025: un impegno per il Made in Italy

Un evento di prestigio per il Made in Italy

La cerimonia di conferimento dei Premi Leonardo 2025 si è svolta a Villa Madama, un evento che celebra l’eccellenza italiana e il contributo delle imprese al panorama economico nazionale. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato attivamente all’evento, sottolineando l’importanza di sostenere il settore imprenditoriale italiano in un contesto globale sempre più competitivo.

Il messaggio della premier

Durante il suo intervento, Meloni ha espresso la sua determinazione nel rappresentare e difendere gli interessi italiani, affermando: “Faremo del nostro meglio, sono consapevole di quello che rappresento e sono consapevole di quello che sto difendendo”. Queste parole evidenziano il suo impegno a favore della competitività delle imprese italiane, soprattutto in vista della sua imminente missione a Washington, dove incontrerà il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

La sfida della competitività

La premier ha anche affrontato le difficoltà attuali, affermando: “È un momento difficile, vediamo come va nelle prossime ore”. Con una nota di ironia, ha aggiunto di non sentire alcuna pressione per i prossimi giorni, ma ha ribadito l’importanza del supporto politico per gli imprenditori: “Se poi gli imprenditori non ci credessero sarebbe inutile”. Questo richiamo alla necessità di una sinergia tra politica e imprenditoria è cruciale per il futuro del Made in Italy.

Un futuro da costruire insieme

Meloni ha concluso il suo intervento con un messaggio di ottimismo, affermando che l’Italia ha la forza, la capacità, l’intelligenza e la creatività per superare ogni ostacolo. “Abbiamo superato ostacoli ben peggiori, ne supereremo anche di peggiori”. Questa dichiarazione non solo riflette la resilienza del popolo italiano, ma anche la volontà della premier di lavorare al fianco degli imprenditori per costruire un futuro migliore.