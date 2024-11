Un impegno concreto per il clima

Giorgia Meloni, premier italiana, ha fatto il suo ingresso alla Cop29 di Baku con un messaggio chiaro: l’Italia è pronta a confermare tutti gli impegni presi in materia di politiche climatiche. Durante il suo intervento, Meloni ha sottolineato l’importanza di un approccio “pragmatico” e “non ideologico”, evidenziando la necessità di affrontare la crisi climatica con soluzioni realistiche e attuabili. La premier ha affermato che, al momento, non esiste un’alternativa ai combustibili fossili e che è fondamentale utilizzare tutte le risorse energetiche disponibili, comprese le tecnologie emergenti come la fusione nucleare.

La fusione nucleare come opportunità

Nel suo discorso, Meloni ha messo in evidenza il potenziale della fusione nucleare, definendola una tecnologia che “potrebbe cambiare le carte in tavola”. L’Italia, secondo la premier, è all’avanguardia in questo campo e ha già avviato iniziative significative, come il primo incontro del World Fusion Energy Group, organizzato durante la presidenza italiana del G7. Questo approccio, secondo Meloni, rappresenta una nuova diplomazia energetica, mirata a creare opportunità di cooperazione tra il Nord e il Sud del mondo. Tuttavia, le sue affermazioni hanno suscitato reazioni contrastanti, con critiche da parte di ambientalisti e esperti del settore.

Critiche e reazioni all’intervento di Meloni

Le parole della premier non sono passate inosservate. Greenpeace ha commentato che l’intervento di Meloni sembra scritto dall’Eni, mentre Stefano Ciafani di Legambiente ha sottolineato che le sue affermazioni riflettono le posizioni delle aziende energetiche del gas. Anche Luciano Di Tizio del Wwf ha criticato l’approccio, definendolo un “benaltrismo tecnologico” che rischia di far perdere tempo prezioso nella lotta contro il cambiamento climatico. Inoltre, esperti come Nicola Armaroli hanno avvertito che la fusione nucleare non è una soluzione immediata e che le tecnologie attualmente disponibili devono essere implementate senza ulteriori ritardi.

Il messaggio di Papa Francesco

In un contesto di crescente urgenza, il messaggio di Papa Francesco alla Cop29 ha richiamato l’attenzione sulla necessità di azioni concrete per affrontare la crisi climatica. Il Papa ha sottolineato che l’emergenza climatica “non consente altri ritardi” e ha esortato i leader mondiali a cercare soluzioni che non compromettano lo sviluppo dei Paesi più vulnerabili. La sua richiesta di una nuova architettura finanziaria internazionale, incentrata sull’uomo e basata su equità e giustizia, si inserisce in un dibattito globale sempre più acceso sulle responsabilità condivise nella lotta contro il cambiamento climatico.