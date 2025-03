La premier Meloni chiede garanzie all'Ue e ribadisce il no all'invio di truppe in Ucraina.

La posizione italiana sulla difesa europea

Giorgia Meloni, premier italiano, ha recentemente espresso la necessità di garanzie da parte dell’Unione Europea riguardo alla difesa, sottolineando il suo fermo rifiuto all’invio di truppe europee in Ucraina. Durante un incontro a Bruxelles, Meloni ha delineato la posizione di Roma in merito agli armamenti, bocciando l’uso dei fondi di coesione per tali scopi. La premier ha anche richiesto l’estensione dell’articolo 5 della NATO all’Ucraina, evidenziando l’importanza di un’alleanza solida e coesa per garantire la sicurezza europea.

Le tensioni all’interno della maggioranza

Il piano Rearm Europe ha sollevato tensioni all’interno della maggioranza di governo, creando un divario tra la Lega e Forza Italia. Le recenti scintille tra Giancarlo Giorgetti e Antonio Tajani hanno messo in evidenza le divergenze di opinione sulla strategia di difesa. Meloni, impegnata a trovare un terreno comune, ha ribadito che non è possibile garantire la sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa senza un forte legame transatlantico e senza il supporto della NATO. Questa posizione è in netto contrasto con quella di Emmanuel Macron, che sostiene un approccio più autonomo per la difesa europea.

Proposte per una difesa comune

In un contesto di crescente preoccupazione per il debito e la sostenibilità economica, Meloni ha proposto di discutere una garanzia europea per gli investimenti nel settore della difesa, ispirandosi al modello InvestEu. Questa proposta mira a creare un meccanismo di rendicontazione trasparente per le spese di difesa, affinché siano considerate ammissibili nel calcolo della NATO. La premier ha anche suggerito che il piano europeo dovrebbe essere legato a valori positivi, come investimenti in cybersicurezza e infrastrutture, per migliorare la sua accettabilità pubblica.

Le reazioni politiche e le prospettive future

Le reazioni politiche al piano di difesa europeo sono state contrastanti. Mentre alcuni membri del Partito Democratico, come Elly Schlein, hanno criticato l’iniziativa di Ursula von der Leyen, altri, come Pina Picierno, l’hanno definita una “svolta storica”. Questo dibattito interno riflette le tensioni più ampie all’interno della politica italiana riguardo alla difesa e alla sicurezza. Meloni, nel frattempo, continua a cercare di guadagnare tempo in vista del prossimo Consiglio europeo, dove si prevede che vengano presi impegni concreti.