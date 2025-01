Il contesto dell’inchiesta Almasri

La recente inchiesta riguardante il caso Almasri ha sollevato un acceso dibattito politico in Italia. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha espresso il suo disappunto per la copertura mediatica internazionale, in particolare per la notizia pubblicata sul Financial Times che la vede coinvolta in un’indagine. Meloni ha sottolineato come tali eventi possano danneggiare l’immagine del Paese e le sue opportunità di crescita. “Quello che sta accadendo è un danno alla nazione, alle sue opportunità, e questo mi manda ai matti”, ha dichiarato durante l’evento ‘La Ripartenza’ a Milano.

Le dichiarazioni di Meloni

Nel suo intervento, Meloni ha chiarito che l’atto di indagine è stato voluto e ha messo in evidenza la discrezionalità delle procure italiane. Ha fatto riferimento a numerosi casi in cui le denunce dei cittadini contro le istituzioni non hanno portato a iscrizioni nel registro degli indagati. “Pensiamo al periodo del Covid, io potrei fare decine di esempi”, ha aggiunto, evidenziando la sua frustrazione per la situazione attuale. Nonostante le difficoltà, Meloni ha affermato di non essere né preoccupata né demoralizzata, consapevole delle sfide che comporta guidare il Paese.

Il ruolo della credibilità e delle relazioni internazionali

Meloni ha anche toccato il tema delle relazioni internazionali, sottolineando l’importanza di ogni viaggio e incontro per il futuro economico dell’Italia. “Ho fatto 73 ore di volo nel mese di gennaio perché sono consapevole del fatto che ogni ora volata è un accordo che si stringe, porte aperte o che si aprono per le nostre imprese”, ha spiegato. La premier ha ribadito il suo impegno a non mollare, sostenendo che la sua credibilità è fondamentale per attrarre investimenti e creare lavoro. “Finché ci siete voi, ci sono anche io”, ha concluso, rivolgendosi agli italiani e promettendo di continuare a lavorare per il bene del Paese.