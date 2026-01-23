Meloni annuncia la crescita del turismo italiano: il Paese supera la Francia e si avvicina alla Spagna puntando su borghi e destagionalizzazione.

Il turismo italiano sta vivendo un periodo di forte rilancio sotto la guida del Governo guidato da Giorgia Meloni, con risultati che confermano la strategia adottata per valorizzare l’intero patrimonio nazionale.

L’ascesa del turismo italiano: risultati e numeri record

L’Italia sta rapidamente scalando la classifica dei Paesi più visitati al mondo, diventando la seconda Nazione europea per presenze turistiche.

Come sottolinea la premier Giorgia Meloni, “abbiamo superato per la prima volta nella storia la Francia e ci avviciniamo ai livelli della Spagna”.

Il sistema turistico italiano non solo attira sempre più visitatori stranieri, ma riesce anche a trattenerli più a lungo, guadagnandosi il primato in Europa per la permanenza media dei soggiorni. Questo trend si traduce in benefici tangibili per l’economia nazionale, con un attivo storico nella bilancia dei pagamenti turistica e una previsione di crescita della spesa internazionale nel 2024 di quasi il 5% rispetto all’anno precedente.

Giorgia Meloni: il turismo italiano registra numeri da record

Il rilancio del turismo non si limita alle grandi città o alle mete più conosciute: la strategia del Governo punta su destagionalizzazione e delocalizzazione dei flussi, promuovendo un turismo continuo e diffuso su tutto il territorio. Come osserva Meloni, “quella copertina tanto amata non è altro che l’inizio di un libro meraviglioso che merita di essere vissuto fino all’ultima pagina”. Particolare attenzione viene dedicata ai borghi, ai piccoli Comuni e alle aree interne, dove quasi il 40% delle strutture culturali italiane è situato, nonostante molti di questi territori abbiano meno di cinquemila abitanti.

Investire in queste realtà significa combattere lo spopolamento, stimolare imprenditorialità locale e promuovere il riconoscimento di “Destinazione turistica di qualità” per valorizzare le aree meno conosciute, migliorando al contempo la qualità e l’accessibilità dei servizi offerti. In questo modo, l’Italia mira a offrire un’esperienza turistica completa e diversificata, capace di unire storia, cultura, natura ed eccellenze locali.