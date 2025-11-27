Giornata Parkinson, centri neurologici aperti e passeggiata inclusiva di Limpe

Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) – La passeggiata inclusiva 'Un passo per il Parkinson' e oltre 90 centri neurologici specializzati che in tutta Italia apriranno le porte a pazienti con Parkinson, familiari e cittadini, offrendo consulenze, informazioni scientifiche e attività gratuite per approfondire la conoscenza della malattia e delle terapie disponibili. E' l'iniziativa promossa in occasione della Giornata nazionale Parkinson 2025 (29 novembre) da Fondazione Limpe per il Parkinson Ets con il patrocinio della Società italiana Parkinson e disordini del movimento – Limpe-Dismov Ets, per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni su una malattia neurodegenerativa che in Italia colpisce oltre 300mila persone.

Medici, fisioterapisti, logopedisti, nutrizionisti e psicologi – informa una nota – saranno a disposizione per incontri informativi e momenti di confronto. Il programma include anche seminari, eventi di formazione e iniziative culturali come spettacoli, mostre e concerti, realizzati in collaborazione con le associazioni di pazienti e le realtà locali impegnate nella tutela dei diritti delle persone con Parkinson. L'elenco completo dei centri aperti, regione per regione, e il programma dettagliato delle iniziative sono disponibili su fondazionelimpe.it. E' inoltre attivo il numero verde 800.149.626 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17, sabato 29 dalle 9 alle 13) per ricevere informazioni e supporto. La passeggiata inclusiva 'Un passo per il Parkinson', novità di quest'anno, si terrà contemporaneamente in numerose località italiane grazie alla collaborazione con centri neurologici e associazioni locali. L'evento, aperto a persone con Parkinson, familiari, caregiver, medici e cittadini, vuole essere un momento di condivisione, inclusione e consapevolezza. Le camminate toccheranno anche il centro di città simbolo come Milano (Piazza San Babila, ore 10.30), Napoli (via Toledo, ore 12.30) e Roma (domenica 30, da San Pietro in Carcere al Colosseo, ore 11), con l'obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare la comunità.

La camminata nasce dalla consapevolezza che l'attività fisica è parte integrante della cura del Parkinson: la ricerca scientifica dimostra infatti che l'esercizio regolare può rallentare la progressione della malattia, migliorando equilibrio, mobilità e benessere psicologico. Come sottolineano gli esperti della Fondazione Limpe, l'attività fisica, praticata con costanza e calibrata sulle condizioni individuali, rappresenta un alleato prezioso accanto alle terapie farmacologiche e riabilitative, contribuendo a migliorare la qualità della vita e favorendo la socialità. "La Giornata nazionale Parkinson rappresenta un momento cruciale per accrescere la consapevolezza sulla malattia e sul suo impatto – afferma Michele Tinazzi, presidente Fondazione Limpe per il Parkinson – Con l'iniziativa 'Un passo per il Parkinson', migliaia di persone in tutta Italia saranno unite da un gesto di solidarietà e partecipazione. L'attività fisica, parte fondamentale del trattamento, diventa simbolo di speranza e benessere, mentre l'impegno di pazienti, familiari e professionisti dimostra che insieme possiamo migliorare la qualità della vita di chi vive con il Parkinson".