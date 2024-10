Il fatto di cronaca

Un giovane di 20 anni è rimasto coinvolto in un episodio di violenza a Napoli, precisamente nella zona di Chiaiano. L’incidente è avvenuto nella notte, quando il ragazzo si trovava in auto con due amici. Secondo le prime ricostruzioni, un scooter con due persone a bordo si è avvicinato al veicolo e, senza alcun apparente motivo, il passeggero ha esploso un colpo di pistola, colpendo il giovane alla nuca.

Le conseguenze dell’agguato

Il ragazzo è stato immediatamente trasportato all’ospedale Cto di Napoli, dove i medici hanno diagnosticato una ferita non grave. Dopo le cure necessarie, gli è stata data una prognosi di 10 giorni e successivamente è stato dimesso. Questo episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, già colpita da episodi di violenza in passato.

La reazione delle autorità

Le forze dell’ordine, in particolare gli agenti del commissariato Arenella, stanno indagando sull’accaduto. Al momento non ci sono stati arresti e si cerca di identificare i responsabili dell’agguato. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per raccogliere ulteriori informazioni. La comunità locale è in allerta e chiede maggiore sicurezza per prevenire simili episodi in futuro.