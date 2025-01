Giovanni Ciacci nuovamente in televisione: "ero finito in 3 blacklist"

Giovanni Ciacci è stato un volto noto della televisione italiana a partire dal 2014 quando debuttò nel programma “detto fatto” condotto da Caterina Balivo. Rimasto sulla cresta dell’onda sino alla sua eliminazione dall’edizione 2022 del GF VIP l’esperto di moda è sparito dalla televisione sino a ieri quando è tornato invitato proprio dalla Balivo.

Il fashion stylist ha voluto spiegare i motivi dietro la sua sparizione dai contesti televisivi e cosa questi significhino per chi fino a quel momento è parte attiva di un programma televisivo.

“Se esiste una blacklist della tv? In realtà esistono più blacklist” così ha esordito spiegando i perché del suo addio al piccolo schermo. “Quando avrò voglia racconterò il perché io sono nelle tre liste (penso di essere l’unico che ha la stessa motivazione per tutte e tre le liste e la motivazione a me ha fatto sorridere)”.

Ha anche spiegato di non essere il solo a farne parte, come prevedibile, ma anzi forse lui è uno dei meno altisonanti: “trovo le liste nere una forma di razzismo ante guerra, mi fanno orrore e paura. Non ci sono solo personaggio da reality nelle liste ma anche signori e signore che hanno fatto la storia della tv italiana”.

“E’ una lunga storia che racconterò dettagliatamente”

Ciacci ha voluto tirare corto su questa questione di blacklist ed ha chiarito che ci sarà occasione nel prossimo futuro per entrare nei dettagli di quanto accaduto: “Questa è una lunga storia che prima o poi racconterò con tutti i dettagli. PS, lista nera = non è più nella nostra linea editoriale.”

Una cosa è certa, il suo ritorno non sarà un fuoco di paglia, lo rivedremo quindi nuovamente in televisione in qualità di ospite e critico di moda.