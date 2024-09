Giuli ha prestato giuramento al presidente della Repubblica.

Stasera, Alessandro Giuli, il Ministro della cultura, ha giurato al Palazzo del Quirinale di fronte al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Erano presenti come testimoni Dott. Ugo Zampetti, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, e Generale Gianni Candotti, il Consiglier...

Stasera, Alessandro Giuli, il Ministro della cultura, ha giurato al Palazzo del Quirinale di fronte al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Erano presenti come testimoni Dott. Ugo Zampetti, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, e Generale Gianni Candotti, il Consigliere Militare del Presidente della Repubblica. Inoltre, On. Giorgia Meloni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, e on. Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, erano presenti anche loro. Queste informazioni sono state confermate da una comunicazione dal Quirinale.