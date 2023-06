Alessandro Impagnatiello ha confessato. Il 30enne ha ucciso la fidanzata Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi, che aveva scoperto la sua vita parallela. L’uomo aveva un’amante, che Giulia ha incontrato prima di morire.

Giulia Tramontano, chi è l’amante di Alessandro Impagnatiello

Chi è e che ruolo ha avuto l’amante di Alessandro Impagnatiello nell’omicidio di Giulia Tramontano? Il 30enne ha confessato l’omicidio della fidanzata, incinta al settimo mese di gravidanza. L’ha uccisa a coltellate dopo una lite in casa e poi avrebbe tentato di bruciare il corpo, senza riuscirci, come ricostruito dagli inquirenti. L’amante di Alessandro Impagnatiello è una sua collega americana, con cui l’uomo portava avanti una relazione da diversi mesi. Nessuna delle due donne era al corrente dell’altra.

Giulia Tramontano, l’incontro con l’amante del fidanzato

Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi, ha incontrato l’amante del suo fidanzato. Le due donne avevano scoperto che il 30enne aveva una doppia vita da aprile. L’amante ha voluto incontrare Giulia, perché non credeva più alla versione dell’uomo, che continuava a screditare la compagna e anche la sua gravidanza. Anche l’amante era stata incinta, ma aveva interrotto la gravidanza. Tra le due c’è stato un incontro chiarificatore in cui Giulia ha preso consapevolezza del castello di bugie dell’uomo. La 29enne potrebbe aver rinfacciato tutto al compagno, che avrebbe reagito in modo violento.

Dopo aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello avrebbe cercato di incontrare la sua amante, dicendole che la compagna se ne era “andata” e che lui era un “uomo libero“. Il 30enne ha screditato la 29enne con l’amante, dicendo che “quel figlio che aspetta non è mio“, cosa che ovviamente non era vera. L’amante era molto spaventata e proprio per paura ha deciso di non incontrarlo.