Giuseppe Bonina, un gruppo nel cuore della Sicilia che diventa modello nazionale

Enna, 19 febbraio 2025. – Quando lo incontri e incroci il suo sguardo, capisci che è la persona giusta per frantumare odiosi cliché. Nel cuore della Sicilia, ha avuto il merito di dare vita a un gruppo imprenditoriale capace di creare lavoro e di imporsi a livello nazionale, offrendo risposte avanzate alle necessità di sicurezza e innovazione grazie all'uso di materiali e tecnologie all'avanguardia: "Il Sud e la mia regione in particolare -sottolinea il Ceo e Founder del gruppo- sanno esprimere eccellenze importanti, sfatando luoghi comuni che ormai fanno parte di un passato lontano. Qui da noi c'è voglia di sperimentare e realizzare prodotti assolutamente concorrenziali, puntando su ricerca e innovazione che sono, in tal senso, elementi imprescindibili".

Sono diversi gli ambiti in cui l'azienda opera con vari brand studiati ad hoc. L'attività principale riguarda tutto ciò che è necessario per dare sicurezza ai chi lavora in alta quota e si espone inevitabilmente a rischi significativi: "La caduta per sfondamento delle coperture, le modalità operative dell'operaio e l'assenza di percorsi segnalati o di protezioni e Linee Vita sottolinea Bonina- sono le principali cause di infortuni. Da qui, la necessità di offrire strumenti efficaci per la sicurezza delle persone e strumenti adeguati alla gestione delle infrastrutture. Da oltre dieci anni, il nostro obiettivo, con il brand Rimedi Verticali e LineaVita Sicilia, è quello di tutelare le persone con soluzioni adeguate che vanno da Dpi, Dispositivi di protezioni individuali dedicati al settore dell’anticaduta, progettati per facilitare i movimenti e la sicurezza dell’operatore, oltre alla progettazione e produzione di Linee Vita permanenti per coperture Civili ed Industriali, a tecniche innovative basate su metodologie speleo-alpinistiche fino alla produzione di sistemi anticaduta che utilizzano acciai e leghe di alta qualità".

Come si diceva le varie soluzioni hanno divisioni aziendali ben definite. Filo conduttore è l’acciaio, e dalle reiterate esperienze nel settore verticale e delle coperture, oltre ormai a parlare sempre di Mondo Green, ed efficientamento, lo stesso Ceo ha dato vita ad un nuovo brand denominato per gioco PigeonDay, una barriera anti volatile che circoscrive l’impianto fotovoltaico nella linea Solar e le grondaie nella linea Grondal atte a pervenire Guano, Rumori notturni, Alterazione del normale deflusso delle Acque e soprattutto Ricircolo dell’aria per garantire sempre temperature atte a mantenere gli impianti al massimo delle loro performance. Ovviamente tutto rigorosamente in Acciaio ed Alluminio

Per non restare indietro e continuare a sognare come Aquile che sorvolano campi, montagne e praterie, l’ultimo arrivato derivante sempre dall’acciaio è stato il brand Soluzione Giardino e Bordure Italia che si occupano della produzione di bordure per giardini, quelle strutture che fungono da elemento divisorio, contribuendo a creare una suddivisione ordinata e armoniosa all'interno del proprio spazio verde: "Questo brand -ricorda Bonina- nasce dalla passione per il design e la qualità, con l'obiettivo di trasformare i giardini in spazi raffinati e funzionali. Da anni ci dedichiamo alla loro produzione, combinando estetica e praticità. Il nostro team di esperti lavora con materiali di altissima lignaggio per garantire prodotti resistenti e duraturi. Una dimostrazione di come qui da noi, nel cuore della Sicilia, si lavora diventando modello per l'intero Paese".

