Giustizia: Balboni, 'Anm non vuole soprattutto sorteggio perché correnti perdono potere'**

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Ciò che veramente disturba l'Associazione nazionale magistrati è che con il sorteggio le correnti perderanno qualsiasi potere, perché il magistrato che entrerà a far parte del Csm saprà di non dovere la sua elezione a nessuno....

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – "Ciò che veramente disturba l'Associazione nazionale magistrati è che con il sorteggio le correnti perderanno qualsiasi potere, perché il magistrato che entrerà a far parte del Csm saprà di non dovere la sua elezione a nessuno. Le correnti che oggi decidono le sorti di tantissimi magistrati non avranno più nessun potere.

Io faccio l'avvocato e la stragrande maggioranza dei giudici non sindacalizzati mi dicono sotto voce andate avanti, perché questa l'estrazione a sorte ci libererà dal condizionamento delle correnti e della politica, perché sappiamo che certe correnti sono molto legate a determinati partiti politici". Lo ha affermato il senatore di Fratelli d'Italia Alberto Balboni, presidente della commissione Affari costituzionali del Senato e relatore del ddl di riforma della giustizia approvato oggi al Senato, ospite del 'Salone della Giustizia'.